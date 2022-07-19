Вслед за Бакановым: Зеленский провел массовые кадровые изменения в СБУ

Вслед за устранением Ивана Баканова сняли и его заместителя Владимира Горбенко

Президент Украины Владимир Зеленский открыл кадровую ревизию Службе безопасности Украины. Украинский лидер совместно с командой решает вопрос об увольнении 28 должностных лиц СБУ, ведь недоволен результатами их работы.

Об этом гарант сообщил во время своего ежедневного вечернего видеообращения, после чего уже к утру вторника, 19 июля, на официальном сайте президента был обнародован ряд указов об увольнении нескольких работников ведомства и об их назначении на должности в других регионах страны.

В частности, Зеленский уволил таких чиновников СБУ:

Горбенко Владимира Терентьевича с должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины;

Григоренко Руслана Владимировича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области;

Краснянского Владимира Юрьевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины Днепропетровской области;

Лисака Сергея Петровича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области;

Рудницкого Ивана Львовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области;

Борзилова Евгения Викторовича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.

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Следует отметить, что трое из вышеуказанных граждан были назначены на соответствующие должности в ведомстве, однако в других регионах Украины. Об этом свидетельствуют указы президента Зеленского по их назначению на его офсайте:

Так, Лысак Сергей Петрович назначен начальником УСБУ в Днепропетровской области;

Борзилов Евгения Викторович назначен на должность начальника УСБУ в Закарпатье;

Рудницкий Иван Львович теперь будет занимать должность начальником УСБУ в Полтавской области;

Кроме того, украинский лидер назначил новым руководителем Управления Службы безопасности Украины Сумской области Федорова Эдуарда Владимировича, а начальником ведомства в Харьковской области теперь будет Куц Александр Иванович.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее президент Владимир Зеленский принял решение отстранить от должности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, после чего временно исполняющим обязанности главы СБУ по назначению гаранта стал первый заместитель Баканова Василий Малюк.