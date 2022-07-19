Відставка Баканова та Венедіктової: у США розповіли, що тепер буде з обміном розвідданими

У Держдепартаменті заявили, що уважно стежитимуть за розвитком подій в Києві

Поки відсторонення Івана Баканова та Ірини Венедіктової від посад голови СБУ та генпрокурора обростає новими подробицями, у США уже відреагували на гучний політичний скандал в Україні. Як заявив офіційний представник Державного департаменту Нед Прайс, Вашингтон в курсі всіх кадрових перестановок і буде ретельно стежити за подіями. Але на процес обміну інформацією, насамперед розвідувальними даними, свіжі кадрові рішення Банкової точно не вплинуть.

"Ми щодня на зв’язку з нашими українськими партнерами", – цитує слова Прайса "Європейська правда". Американський чиновник наголосив, що США розвивали відносини з інституціями, а не з конкретними особами. Тому в Держдепі не сумніваються, що зможуть налагодити контакти з новими людьми, призначеними керувати СБУ та Офісом генпрокурора.

Прайс також зазначив, що Америка "займає проактивну позицію щодо інформації, якою ділиться із українськими партнерами". Тобто не чекає запиту з Києва, щоби допомогти у притягненні до відповідальності ймовірних воєнних злочинців. Представник Держдепу також зазначив, що часто йдеться не про конфіденційні відомості. "Ми обмінюємось з нашими українськими колегами і розвідданими, і продовжимо це робити далі. Це важливий елемент нашої допомоги Україні, який допомагає їй оборонятися", – наголосив він.

Як повідомляв "Телеграф", про усунення Баканова та Венедіктової з посад стало відомо у неділю, 17 липня. Як пояснили в Офісі президента, про звільнення обох чиновників відразу не йшлося. Але уже в понеділок президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради подання на звільнення обох з посад, а також призначив заступника Баканова Василя Малюка виконувачем обов’язків голови СБУ.