Баканова та Венедиктової не було у Києві на початку вторгнення: нові деталі гучних відставок

Голова СБУ та генеральний прокурор не були у столиці після вторгнення росії

Голова СБУ Іван Баканов, а також генпрокурора Ірина Венедиктова, яких напередодні усунув з посад президент Володимир Зеленський, після початку російського вторгнення перебували у Львові, а не у Києві.

Як повідомили джерела "Телеграфа", Баканов на момент вторгнення перебував не на своєму робочому місці, а весь цей час СБУ по суті керував його заступник Василь Малюк, якого тепер призначили в.о. голови спецслужби.

Співрозмовник повідомив, що Баканов, ймовірно, перебував у Львові, а можливо і ще далі від Києва. Водночас він наголосив, що на той час голова СБУ вже й сам не особливо хотів керувати службою і не заперечував, якщо його призначать кудись послом.

Те саме стосується і Венедиктової, яка після вторгнення перебралася до Львова.

У столицю вони повернулися лише коли до них виникло багато питань. Після цього Венедиктова активізувала роботу, але не так, як цього хотіли в Офісі президента.

"У неї стали дуже напружені стосунки з Єрмаком та Татаровим. Він хотів її звільнення, а вона його", — додав співрозмовник видання.

Більше про те, що відбувалося за лаштунками під час відставки двох українських топчиновників, читайте у матеріалі "Телеграф": Гучні відставки: чому Зеленський позбавляється Баканова та Венедиктової і хто наступний "на вихід".