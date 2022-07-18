Баканова та Венедиктової не було у Києві на початку вторгнення: нові деталі гучних відставок
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Голова СБУ та генеральний прокурор не були у столиці після вторгнення росії
Голова СБУ Іван Баканов, а також генпрокурора Ірина Венедиктова, яких напередодні усунув з посад президент Володимир Зеленський, після початку російського вторгнення перебували у Львові, а не у Києві.
Як повідомили джерела "Телеграфа", Баканов на момент вторгнення перебував не на своєму робочому місці, а весь цей час СБУ по суті керував його заступник Василь Малюк, якого тепер призначили в.о. голови спецслужби.
Співрозмовник повідомив, що Баканов, ймовірно, перебував у Львові, а можливо і ще далі від Києва. Водночас він наголосив, що на той час голова СБУ вже й сам не особливо хотів керувати службою і не заперечував, якщо його призначать кудись послом.
Те саме стосується і Венедиктової, яка після вторгнення перебралася до Львова.
У столицю вони повернулися лише коли до них виникло багато питань. Після цього Венедиктова активізувала роботу, але не так, як цього хотіли в Офісі президента.
"У неї стали дуже напружені стосунки з Єрмаком та Татаровим. Він хотів її звільнення, а вона його", — додав співрозмовник видання.
Більше про те, що відбувалося за лаштунками під час відставки двох українських топчиновників, читайте у матеріалі "Телеграф": Гучні відставки: чому Зеленський позбавляється Баканова та Венедиктової і хто наступний "на вихід".