Баканова и Венедиктовой не было в Киеве в начале вторжения: новые детали громких отставок

Глава СБУ и генеральный прокурор не были в столице после вторжения россии

Глава СБУ Иван Баканов, а также генпрокурора Ирина Венедиктова, которых накануне отстранил от должностей президент Владимир Зеленский, после начала российского вторжения находились во Львове, а не в Киеве.

Как сообщили источники "Телеграфа", Баканов на момент вторжения находился не на своем рабочем месте, а все это время СБУ по сути руководил его заместитель Василий Малюк, которого теперь назначили и.о. главы спецслужбы.

Собеседник сообщил, что Баканов предположительно находился во Львове, а возможно и еще дальше от Киева. Вместе с тем он подчеркнул, что к тому моменту глава СБУ уже и сам не особо хотел руководить службой и не возражал, если его назначат куда-то послом.

То же касается и Венедиктовой, которая после вторжения перебралась во Львов.

В столицу они вернулись лишь когда к ним появилось много вопросов. После этого Венедиктова активизировала работу, но не так, как этого хотели в Офисе президента.

"У нее стали очень напряженные отношения с Ермаком и Татаровым. Он хотел ее увольнения, а она его", — добавил собеседник издания.

Больше о том, что происходило за кулисами во время отставки двух украинских топ-чиновников, читайте в материале "Телеграф": Громкие отставки: почему Зеленский избавляется от Баканова и Венедиктовой и кто следующий "на выход".