Венедиктова о решении Зеленского насчет нее: "Это не по-деловому"

Генпрокурор дала комментарий относительно своего отстранения

Ирина Венедиктова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского об отстранении ее с должности генерального прокурора.

В своем Фейсбук она написала, что сейчас не намерена с кем-либо обсуждать вопросы, связанные с отстранением, а также призвала не распространять комментарии, которые якобы делаются от ее имени.

"Я была назначена на эту должность уже будучи ответственным и морально зрелым человеком, а за последние два года всерьез повзрослела. Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать", — написала она.

Венедиктова также добавила, что как только ситуация урегулируется, она даст более развернутый комментарий относительно случившегося.

Она также отмечает, что не собирается оспаривать решение президента, однако напомнила, что процедура увольнения генпрокурора требует согласия парламента.

"Если соответствующее постановление будет зарегистрировано в стенах украинского Парламента, я ни на секунду не задумаюсь и прибуду на отчет народных избранников", — добавила Венедиктова.

Как сообщалось ранее, об отстранении Венедиктовой стало известно 17 июля. Позже в своем видеобращении Зеленский заявил, что после начала российского вторжения большое количество сотрудников прокуратуры и СБУ остались на оккупированных территориях и начали сотрудничать с врагом, что вызвало много вопросов к руководству этих госструктур.

Чуть позже стало известно, что исполнять обязанности генпрокурора будет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.