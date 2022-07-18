Венедиктова про рішення Зеленського щодо неї: "Це не по-діловому"

Генпрокурорка дала коментар щодо свого усунення

Ірина Венедиктова прокоментувала рішення президента України Володимира Зеленського про усунення її з посади генерального прокурора.

У своєму Фейсбуку вона написала, що зараз не має наміру з кимось обговорювати питання, пов’язані з усуненням, а також закликала не поширювати коментарі, які нібито робляться від її імені.

"Я була призначена на цю посаду, вже бувши відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки серйозно подорослішала. Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без вираження взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити", — написала. вона.

Венедиктова також додала, що як тільки ситуація врегулюється, вона дасть більш розгорнутий коментар щодо того, що сталося.

Вона також зазначає, що не збирається заперечувати рішення президента, проте нагадала, що процедура звільнення генпрокурора потребує згоди парламенту.

"Якщо відповідна постанова буде зареєстрована у стінах українського Парламенту, я ні на секунду не задумаюся і прибуду на звіт народних обранців", — додала Венедиктова.

Як повідомлялося раніше, про усунення Венедиктової стало відомо 17 липня. Пізніше у своєму відеозверненні Зеленський заявив, що після початку російського вторгнення велика кількість співробітників прокуратури та СБУ залишилася на окупованих територіях і почала співпрацювати з ворогом, що викликало багато питань до керівництва цих держструктур.

Трохи пізніше стало відомо, що виконуватимуть обов’язки генпрокурора буде заступник Венедиктової Олексій Симоненко.