Отставка Баканова и Венедиктовой: в США рассказали, что теперь будет с обменом разведданными

В Госдепартаменте заявили, что будут внимательно следить за развитием событий в Киеве

Пока отстранение Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой с должностей главы СБУ и генпрокурора обрастает новыми подробностями, в США уже отреагировали на громкий политический скандал в Украине. Как заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс, Вашингтон в курсе всех кадровых перестановок и будет тщательно следить за происходящим. Но на процесс обмена информацией, прежде всего разведывательными данными, свежие кадровые решения Банковой точно не повлияют.

"Мы каждый день на связи с нашими украинскими партнерами", – цитирует слова Прайса "Европейская правда". Американский чиновник подчеркнул, что США развивали отношения с институциями, а не с конкретными лицами. Поэтому в Госдепе не сомневаются, что смогут установить контакты с новыми людьми, назначенными руководить СБУ и Офисом генпрокурора.

Прайс также отметил, что Америка "занимает проактивную позицию по информации, которой делится с украинскими партнерами". То есть, не ждет запроса из Киева, чтобы помочь в привлечении к ответственности вероятных военных преступников. Представитель Госдепа также отметил, что часто речь идет не о конфиденциальных сведениях. "Мы обмениваемся с нашими украинскими коллегами и разведданными, и продолжим это делать дальше. Это важный элемент нашей помощи Украине, который помогает ей обороняться", – подчеркнул он.

Как сообщал "Телеграф", об отстранении Баканова и Венедиктовой с должностей стало известно в воскресенье, 17 июля. Как объяснили в Офисе президента, об увольнении обоих чиновников сразу речь не шла. Но уже в понедельник президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду представление на увольнение обоих с должностей, а также назначил заместителя Баканова Василия Малюка исполняющим обязанности главы СБУ.