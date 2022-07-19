Рада уволила Венедиктову, но Арахамия сделал странное заявление

Ирина Венедиктова, которую в воскресенье отстранили от должности генерального прокурора Украины, окончательно уволена. Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского. Впрочем глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что она останется "в команде" политсилы. Исполняющим обязанности главы Офиса генпрокурора в настоящее время является бывший заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

Венедиктова, в отличие от главы СБУ Ивана Баканова, которого тоже уволили на сегодняшнем заседании Рады, во время голосования присутствовала в парламенте. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Увольнение Венедиктовой прокомментировал Арахамия. Он напомнил, что бывшая генпрокурор находится в команде "Слуги народа" с первых дней существования политсилы. "В Офис Генерального Прокурора мы делегировали ее из Верховной Рады. Поэтому прошу не вестись на слухи, запускаемые из-за кадровых ротаций в исполнительной власти", — написал он в своем телеграмм-канале.

Арахамия пообещал, что опыт Венедиктового государства использует после назначения его на новую должность. Он намекнул, что это будет "место, которое усилено профессиональными менеджерами и юристами. "Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу", — подытожил он.

Как сообщал "Телеграф", Венедиктову и Баканова президент отстранил от должностей 17 июля, аргументировав это тем, что после начала войны многие работники прокуратуры и СБУ остались на оккупированных территориях, из- за чего у руководителей этих структур возникло немало вопросов. Венедиктова заявила, что не будет комментировать это решение, но все же сообщила, что процесс его принятия прошел "не по-деловому".