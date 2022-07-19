Рада звільнила Венедіктову, але Арахамія зробив дивну заяву

Глава фракції "Слуги народу" анонсував призначення незабаром екс-генпрокурора на нову посаду

Ірина Венедіктова, яку в неділю відсторонили від посади генерального прокурора України, остаточно звільнена. Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського. Втім голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вона залишиться "в команді" політсили. Виконувачем обов'язків голови Офісу генпрокурора наразі є колишній заступник Венедіктової Олексій Симоненко.

Венедіктова, на відміну від голови СБУ Івана Баканова, якого теж звільнили на сьогоднішньому засіданні Ради, під час голосування була присутня у парламенті. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Звільнення Венедіктової прокоментував Арахамія. Він нагадав, що колишня генпрокурорка перебуває в команді "Слуги народу" з перших днів існування політсили. "В Офіс Генерального Прокурора ми делегували її з Верховної Ради. Тому прошу не вестися на чутки, які запускають через кадрові ротації у виконавчій владі", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Арахамія пообіцяв, що досвід Венедіктової держава використає після призначення її на нову посаду. Він натякнув, що це буде "місце, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками". "Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу", — підсумував він.

Як повідомляв "Телеграф", Венедіктову та Баканова президент усунув від посад 17 липня, аргументувавши це тим, що після початку війни чимало працівників прокуратури та СБУ лишились на окупованих територіях, через що до очільників цих структур виникло чимало питань. Венедіктова заявила, що не коментуватиме це рішення, але все ж повідомила, що процес його прийняття пройшов "не по-діловому".