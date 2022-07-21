Вслед за Бакановым и Венедиктовой: каких перестановок ждать в Кабмине и кого хотят назначить новым премьером

В Кабмине могут произойти новые ротации

Пока вся страна обсуждает отставку Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой, в Кабинете Министров в ближайшее время планируется еще несколько громких кадровых перестановок. Об этом "Телеграфу" сообщили два источника в политикуме.

"Планируется поставить премьером Резникова (Алексей Резников – ныне министр обороны – Ред.). У него есть поддержка американцев. Это они продавливают эти назначения. Они хотят иметь в должностях понятных себе людей, а не исключительно людей Зеленского", – рассказывает собеседник издания.

По словам еще одного собеседника, Резников давно хочет сменить должность.

"Он хороший менеджер, коммуникационщик, но не министр обороны. Плюс с ним хорошо контактируют американцы уже давно, еще до войны они его начали продвигать, — добавляет источник. — Хотя здесь и с другой стороны были желающие сесть в кресло премьера – Кубраков (министр инфраструктуры Александр Кубраков – Ред.) и Чернышев (министр развития общин и территорий Алексей Чернышев – Ред.) видят себя главами правительства. Последний даже распространял такие слухи уже и в окружении, и на встречах пытался выслужиться",- добавляет другой источник.

Собеседник также рассказывает, что планируется еще несколько кадровых изменений: "Малюську могут убрать из министерства юстиции. Генпрокуратура вот уволилась".

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Напомним, на днях Верховная Рада назначила нового министра социальной политики — Оксану Жолнович.

Еще раньше Людмилу Денисову со скандалом уволили с поста Уполномоченного по правам человека. Вместо нее должность омбудсмена занял Дмитрий Лубинец.