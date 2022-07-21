Слідом за Бакановим та Венедіктовою: яких перестановок чекати в Кабміні та кого хочуть призначити новим прем’єром

У Кабміні можуть відбутися нові ротації

Поки вся країна обговорює відставку Івана Баканова та Ірини Венедіктової, в Кабінеті міністрів найближчим часом планується ще декілька гучних кадрових перестановок. Про це "Телеграфу" повідомили два джерела в політикумі.

"Планується поставити прем’єром Резнікова (Олексій Резніков — нині міністр оборони — Ред.). Він має підтримку американців. Це вони продавлюють ці призначення. Вони хочуть мати на посадах зрозумілих собі людей, а не виключно людей Зеленського",- розповідає співрозмовник видання.

За словами ще одного співрозмовника, Резніков давно хоче змінити посаду.

"Він гарний менеджер, комунікаційник, але не міністр оборони. Плюс з ним добре контактують американці вже давно, ще до війни вони почали його просувати, — додає джерело. — Хоча тут і з іншого боку були бажаючі сісти в крісло прем’єра — Кубраков (міністр інфраструктури Олександр Кубраков — Ред.) та Чернишов (міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов — Ред.) бачать себе главами уряду. Останній навіть розповсюджував такі чутки вже і серед оточення, і на зустрічах намагався вислужитися",- додає інше джерело.

Співрозмовник також розповідає, що планується ще декілька кадрових змін: "Малюську можуть прибрати з міністерства юстиції. Генпрокуратура от звільнилась".

Нагадаємо, днями Верховна Рада призначила нового міністра соціальної політики — Оксану Жолнович.

Ще раніше Людмилу Денисову зі скандалом звільнили з посади Уповноваженого з прав людини. Замість неї посаду омбудсмена обійняв Дмитро Лубинець.