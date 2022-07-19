Что будет с Бакановым и Венедиктовой и кто будет руководить СБУ и Генпрокуратурой
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Если перспективы Венедиктовой более или менее известны, то в ситуации с Бакановым есть неопределенность
Верховная Рада во вторник проголосовала за отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Теперь их обязанности будут исполнять люди, которых называют близкими к главе Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова. О том, что будет с уже бывшими чиновниками, коротко в материале "Телеграфа".
Утром 19 июля украинский парламент поддержал отставки Баканова и Венедиктовой 265 и 264 голосами соответственно. Предварительно комитет Верховной Рады по оборонной деятельности также поддержал отставку Баканова, а вот комитет по правоохранительной деятельности по Венедиктовой рекомендовал "определиться в зале", что происходит тогда, когда в комитете нет единодушного решения.
Предварительно "Телеграф" уже писал о причинах столь громких отставок. Сначала в Офисе президента заявляли, что должностных лиц никто не увольняет, заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов уточнил, что их устранили и отстранили для того, чтобы сделать невозможным влияние на расследование в отношении коллаборантов в СБУ и Генпрокуратуре, и только после проведения расследования будет принято решение об увольнении. Затем это подтвердил и сам глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию "НВ". Мол, все из-за влияния на расследование.
Судя по всему, расследование было проведено в чрезвычайно короткие сроки, ведь уже на следующий день этими ведомствами начали руководить Василий Малюк, который, как говорили источники нашего издания, по факту и руководил СБУ с начала вторжения, и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, близкий к Олегу Татарову.
Интересно, что Венедиктова имела возможность выступить и на комитете, и в зале парламента, однако никаких громких заявлений не делала. "Я не могу и не буду спорить с решением президента — президент в своем праве принимать решение, в том числе, обсуждаемое сейчас", — накануне написала Венедиктова в своем Фейсбуке. В Раде она поблагодарила за доверие ей и за аплодисменты от депутатов.
Такая спокойная реакция, как говорят собеседники издания, связана с тем, что Венедиктовой предложили новую должность на дипломатическом фронте. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также позже заявил, что она остается членом команды президента.
Будущие перспективы Венедиктовой
По информации "Телеграфа", Венедиктовой предложили должность посла в Европе. Может быть, это будет Швейцария. Хотя сама Венедиктова, как говорят источники, согласия на это не дала.
"Для нее отставка стала новостью, как и для многих депутатов нашей фракции. Еще в начале июля она встречалась с депутатами, планировала работу, свое будущее связывала именно с офисом генпрокурора. Судя по всему, она тоже узнала о своем увольнении из новостей" — отметил один из народных депутатов не под запись.
Ее преемником должен стать или уже обозначенный выше Симоненко или народный депутат, входящий в ближайший круг Ермака, Андрей Костин.
"Вопрос в том, что за Симоненко просто не соберут голосов сейчас в зале. Скорее всего, он будет и.о. какое-то длительное время", — рассказывает источник в парламенте.
Туманное будущее Баканова
Что касается Баканова, то он в Раду выступать не пришел, а СБУ от его имени распространила обращение. В нем также не было никаких громких заявлений или несогласований с действиями президента.
Но для него его отставка не стала такой неожиданностью, хотя он также узнал это не лично, а из новостей.
Об отставке Баканова говорили уже несколько месяцев, собеседники нашего издания говорили, что он сам был не особо заинтересован в работе в СБУ и не против назначения послом. К примеру, в Британию. Но за все это время этого не произошло. Ситуация с Бакановым более пикантна, ведь он, в отличие от Венедиктовой, близкий друг детства Зеленского. Поэтому такая публичная пощечина — это сигнал всему окружению президента.
"Ермак уже давно хотел его снять, там отношения испорчены. Вот он ему постоянно и говорил обо всех провалах службы. А кроме того, это еще и сигнал всем: смотрит, если с другом Зеленского так можно, то что будет со всеми остальными? Хотя сейчас все и так понимают, где центр принятия решений. Депутаты по большей части чувствуют себя статистами. Как и сегодня. Голосуют, но понимают, что решение все равно уже принято. Пугали перевыборами.Арахамия об этом говорил. Да сейчас они нецелесообразны. У них и так все хорошо: Слуги голосуют, часть "Голоса" с ними, Умерова вот в комиссию головой назначили, даже некоторые из "Европейской солидарности" с ними — например, Гончаренко, а еще группа "Восстановление Украины", но депутатам сейчас не разрешают быть слишком самостоятельными, никому не разрешают",- комментирует собеседник в политикуме.
Источники издания прогнозируют, что в случае с Бакановым может быть не так тихо, как с Венедиктовой.
"Его уволили по серьезной статье. Здесь уже вопрос к его работе есть. Поэтому могут даже правоохранительные органы заинтересоваться", — размышляет один из нардепов не под запись.
В случае с СБУ, ею пока будет руководить Василий Малюк в качестве временно исполняющего обязанности.