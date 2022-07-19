Что будет с Бакановым и Венедиктовой и кто будет руководить СБУ и Генпрокуратурой

Если перспективы Венедиктовой более или менее известны, то в ситуации с Бакановым есть неопределенность

Верховная Рада во вторник проголосовала за отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Теперь их обязанности будут исполнять люди, которых называют близкими к главе Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова. О том, что будет с уже бывшими чиновниками, коротко в материале "Телеграфа".

Утром 19 июля украинский парламент поддержал отставки Баканова и Венедиктовой 265 и 264 голосами соответственно. Предварительно комитет Верховной Рады по оборонной деятельности также поддержал отставку Баканова, а вот комитет по правоохранительной деятельности по Венедиктовой рекомендовал "определиться в зале", что происходит тогда, когда в комитете нет единодушного решения.

Предварительно "Телеграф" уже писал о причинах столь громких отставок. Сначала в Офисе президента заявляли, что должностных лиц никто не увольняет, заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов уточнил, что их устранили и отстранили для того, чтобы сделать невозможным влияние на расследование в отношении коллаборантов в СБУ и Генпрокуратуре, и только после проведения расследования будет принято решение об увольнении. Затем это подтвердил и сам глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию "НВ". Мол, все из-за влияния на расследование.

Судя по всему, расследование было проведено в чрезвычайно короткие сроки, ведь уже на следующий день этими ведомствами начали руководить Василий Малюк, который, как говорили источники нашего издания, по факту и руководил СБУ с начала вторжения, и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, близкий к Олегу Татарову.

Интересно, что Венедиктова имела возможность выступить и на комитете, и в зале парламента, однако никаких громких заявлений не делала. "Я не могу и не буду спорить с решением президента — президент в своем праве принимать решение, в том числе, обсуждаемое сейчас", — накануне написала Венедиктова в своем Фейсбуке. В Раде она поблагодарила за доверие ей и за аплодисменты от депутатов.

Такая спокойная реакция, как говорят собеседники издания, связана с тем, что Венедиктовой предложили новую должность на дипломатическом фронте. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также позже заявил, что она остается членом команды президента.

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Будущие перспективы Венедиктовой

По информации "Телеграфа", Венедиктовой предложили должность посла в Европе. Может быть, это будет Швейцария. Хотя сама Венедиктова, как говорят источники, согласия на это не дала.

"Для нее отставка стала новостью, как и для многих депутатов нашей фракции. Еще в начале июля она встречалась с депутатами, планировала работу, свое будущее связывала именно с офисом генпрокурора. Судя по всему, она тоже узнала о своем увольнении из новостей" — отметил один из народных депутатов не под запись.

Ее преемником должен стать или уже обозначенный выше Симоненко или народный депутат, входящий в ближайший круг Ермака, Андрей Костин.

"Вопрос в том, что за Симоненко просто не соберут голосов сейчас в зале. Скорее всего, он будет и.о. какое-то длительное время", — рассказывает источник в парламенте.

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Туманное будущее Баканова

Что касается Баканова, то он в Раду выступать не пришел, а СБУ от его имени распространила обращение. В нем также не было никаких громких заявлений или несогласований с действиями президента.

Но для него его отставка не стала такой неожиданностью, хотя он также узнал это не лично, а из новостей.

Об отставке Баканова говорили уже несколько месяцев, собеседники нашего издания говорили, что он сам был не особо заинтересован в работе в СБУ и не против назначения послом. К примеру, в Британию. Но за все это время этого не произошло. Ситуация с Бакановым более пикантна, ведь он, в отличие от Венедиктовой, близкий друг детства Зеленского. Поэтому такая публичная пощечина — это сигнал всему окружению президента.

"Ермак уже давно хотел его снять, там отношения испорчены. Вот он ему постоянно и говорил обо всех провалах службы. А кроме того, это еще и сигнал всем: смотрит, если с другом Зеленского так можно, то что будет со всеми остальными? Хотя сейчас все и так понимают, где центр принятия решений. Депутаты по большей части чувствуют себя статистами. Как и сегодня. Голосуют, но понимают, что решение все равно уже принято. Пугали перевыборами.Арахамия об этом говорил. Да сейчас они нецелесообразны. У них и так все хорошо: Слуги голосуют, часть "Голоса" с ними, Умерова вот в комиссию головой назначили, даже некоторые из "Европейской солидарности" с ними — например, Гончаренко, а еще группа "Восстановление Украины", но депутатам сейчас не разрешают быть слишком самостоятельными, никому не разрешают",- комментирует собеседник в политикуме.

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Источники издания прогнозируют, что в случае с Бакановым может быть не так тихо, как с Венедиктовой.

"Его уволили по серьезной статье. Здесь уже вопрос к его работе есть. Поэтому могут даже правоохранительные органы заинтересоваться", — размышляет один из нардепов не под запись.

В случае с СБУ, ею пока будет руководить Василий Малюк в качестве временно исполняющего обязанности.