Политический обозреватель и журналист Юлия Забелина озвучила свой взгляд на громкую отставку генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой

Посмотрела выступление Венедиктовой в парламенте сегодня перед голосованием за ее отставку и вспомнила, как назначалась сама Ирина. Она активно "сбивала" предыдущего генпрокурора Руслана Рябошапку, тоже считавшегося тогда членом команды Зе. Он даже был на этой знаменитой фотографии с Зеленским, Бакановым и Данилюком. Дрим тим.

Как пересказывали, Венедиктова периодически ходила в офис президента, встречалась с Ермаком, просила о своем назначении и критиковала Рябошапку.

Затем Рада уволила его с должности, он даже не выступил перед депутатами. А Венедиктова сама стала генпрокурором. И ненадолго. Вот уже сейчас власть в лице Ермака-Татарова сожрала и ее. И на самом деле не только их. Еще до полномасштабной войны, ее увольнение лоббировал еще один заместитель председателя ОП, господин Андрей Смирнов. Приложил свою руку он и сейчас.

По сути, система обошлась с Венедиктовой так же, как и она когда-то с Рябошапкой. Хотя ей обещают сейчас должность на дипломатических фронтах.

Это не о том, кто хорош, а кто плох. Просто иллюстрация того, что в украинской политике почти нет доверия. О том, что твои коллеги, и даже друзья (публично), ходят по кабинетам и за глаза тебя критикуют и закладывают фундамент под твое устранение. А когда тебя таки снимут, редко кто публично выскажется в твою поддержку. Я это вижу уже далеко не после первого увольнения. О том, что, так как ты сегодня обращаешься с твоими конкурентами, завтра обойдутся с тобой. О том, что ты должен быть максимально лояльным и послушным. Если у тебя нет крепкой международной "крыши", это главные условия сохранения твоей должности. Если ты просто активен на международной арене, тебе прямо скажут – не высовывайся, выполняй только то, что тебе скажут.

Просто фиксируем и помним.

Источник: Facebook-страница Юлии Забелиной