Зеленский готов снять Венедиктову из-за Порошенко: кого "сватают" на ее место

Венедиктову могут лишить занимаемой должности

Ирину Венедиктову — первую женщину, занимающую должность Главного прокурора Украины, могут отправить в отставку, а на ее место назначить главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Как в комментарии корреспонденту "Телеграфа" сообщили собственные источники в политических силах, в Офисе президента возмущены скандалом из-за отказа Венедиктовой подписать подозрения экс-президенту украинского государства — Петру Порошенко. Вместо того чтобы исполнить свой долг, генеральный прокурор демонстративно ушла в отпуск, оставив свои полномочия своему заместителю, что очень не понравилось действующему президенту Владимиру Зеленскому.

Согласно имеющейся информации, после случившегося Венедиктову могут уволить из офиса генерального прокурора, а в ее кресло посадят главу СБУ Ивана Баканова.

Информацию о такой "рокировке" в СБУ подтверждать официально отказались, но нашему журналисту удалось пообщаться с несколькими депутатами, которые отметили, что сам Баканов уже давно говорит о выходе из рядов СБУшников. Его должность после увольнения может занять бывший уполномоченный президента по контролю за деятельностью Службы безопасности страны Роман Семенченко.

Напомним, что о возможной отставке Венедиктовой "Телеграф" писал еще прошлым летом. Сама же генеральный прокурор в комментарии изданию заверяла, что покидать должность не планирует.

Ранее также сообщалось, как Ирина Венедиктова демонстративно ушла в отставку, не решившись подписать подозрения бывшему президенту страны — Петру Порошенко, оставив свои обязанности своим заместителям.