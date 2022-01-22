Зеленський готовий зняти Венедіктову через Порошенка: кого "сватають" на її місце

Ірину Венедіктову можуть позбавити займаної посади

Ірину Венедіктову — першу жінку, яка обіймає посаду Головного прокурора України з 2020 року, можуть відправити у відставку, а на її місце призначити нинішнього главу Служби безпеки України Івана Баканова.

Як у коментарі кореспондентові "Телеграфу" повідомили власні джерела у політичних силах, в Офісі президента обурені скандалом через відмову Венедіктової підписати підозри експрезиденту української держави — Петру Порошенку. Замість того, аби виконати свій обов'язок, генеральний прокурор демонстративно пішла у відпустку, залишивши свої повноваження своєму заступникові, що дуже не сподобалося чинному президентові Володимиру Зеленському.

Згідно з наявною інформацією, після того, що сталося, Венедіктову можуть звільнити з офісу генерального прокурора, а в її крісло посадять главу СБУ Івана Баканова.

Інформацію щодо такого "рокірування" в СБУ підтверджувати офіційно відмовилися. Натомість нашому журналісту вдалося поспілкуватися з кількома депутатами, які відзначили, що сам Баканов вже давно говорить про вихід з лав СБУшників. Його посаду після звільнення може зайняти колишній уповноважений президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки країни Роман Семенченко.

Нагадаємо, що про ймовірну відставку Венедіктової "Телеграф" писав ще минулого літа. Натомість сама генеральний прокурор у коментарі виданню запевняла, що залишати посаду не планує.

Раніше також повідомлялося, як Ірина Венедіктова демонстративно пішла у відставку, не наважившись підписати підозри колишньому президенту країни — Петру Порошенку, залишивши свої обов'язки своїм заступникам.