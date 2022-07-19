Політичний оглядач та журналіст Юлія Забєліна озвучила свій погляд на гучну відставку генпрокурора України Ірини Венедіктової

Подивилась виступ Венедіктової у парламенті сьогодні перед голосуванням за її відставку, і згадала, як призначалась сама Ірина. Вона активно "збивала" попереднього генпрокурора Руслана Рябошапку, який теж вважався тоді членом команди Зе. Він навіть був на тій знаменитій фотографії з Зеленським, Бакановим і Данилюком. Дрім тім.

Як переповідали, Венедіктова періодично ходила до Офісу президента, зустрічалась з Єрмаком, просила про своє призначення і критикувала Рябошапку.

Потім Рада звільнила його з посади, він навіть не виступив перед депутатами. А Венедіктова сама стала генпрокурором. Та ненадовго. От вже зараз влада в обличчі Єрмака-Татарова зжерла і її. І насправді не тільки їх. Ще задоооовго до повномасштабної війни, її звільнення лобіював ще один заступник голови ОП, пан Андрій Смірнов. Доклав свою руку він і зараз.

По суті, система обійшлася з Венедіктовою так само, як і вона колись з Рябошапкою. Хоча їй обіцяють зараз посаду на дипломатичних фронтах.

Це не про те, хто хороший, а хто поганий. Просто ілюстрація того, що в українській політиці майже немає довіри. Про те, що твої ж колеги, і навіть друзі (публічно), ходять по кабінетах і позаочі тебе критикують та закладають фундамент під твоє усунення. А коли тебе таки знімуть, рідко хто публічно висловиться на твою підтримку. Я це бачу вже далеко не після першого звільнення. Про те, що так як ти сьогодні обходишся з твоїми конкурентами, завтра обійдуться з тобою. Про те, що ти маєш бути максимально лояльним і слухняним. Якщо в тебе немає міцного міжнародного "даху", це — головні умови збереження твоєї посади. Якщо ти просто активний на міжнародній арені, тобі прямо скажуть — не висовуйся, виконуй тільки те, що тобі скажуть.

Просто фіксуємо і пам’ятаємо.

Джерело: Facebook-сторінка Юлії Забєліної