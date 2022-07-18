Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, и экс-председатель Луганской ВГА Георгий Тука специально для "Телеграфа" оценил последние кадровые перестановки во власти

Сегодня ночью, прослушав сообщение президента, в котором он пытался объяснить мотивировку отстранения от должностей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, я сделал пост на своей странице в Фейсбуке. Это заняло 5-7 минут. И в конце этого поста я отметил, что появляется робкая надежда, что человек, основная деятельность которого была – чтение чужих текстов и пересказ чужих мыслей, наконец, становится, государственником.

Но не успел я выложить этот текст у себя на странице, как увидел те персоны, которые назначены исполняющими обязанности.

Это и Алексей Симоненко в Генпрокуратуре. Тот самый, главное "достижение" которого – "слив" дела Татарова. И Василий Малюк в СБУ, который был гостем на праздновании дня рождения всё того же Татарова.

И иллюзии моментально растаяли.

У меня нет сомнения, что мы видим усиление змеиного гнезда Ермака-Татарова, которое надо давным-давно изолировать и раздавить. Вместо этого мы видим совершенно обратные процессы.

Всё это может привести к краху власти Владимира Зеленского. Что может обернуться дорогой ценой для нашего государства, отражающего российскую агрессию.