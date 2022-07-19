Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко высказался касательно нашумевших увольнений в Украине

Во вторник, 19 июля, Верховная Рада Украины поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора.

Дал парламент добро и на отставку Ивана Баканова с поста главы СБУ.

Напомню, что поздним воскресным вечером 18 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ и генпрокурора.

Результаты голосования и по Баканову, и по Венедиктовой показали, что "Слугам народа" не хватает собственных голосов. За отставку Венедиктовой из 264 депутатов лишь 198 были из СН (при 226 необходимых), за отставку Баканова – из 265 голосов только 208 принадлежали "слугам".

Подголосовывают за них их союзники из "Доверия", бывшие опзж-исты и так далее.

То есть, первый вывод – монобольшинства нет. Сами "слуги" не готовы дать нужное количество голосов.

Что касается самих отставок – приходится констатировать (и это второй вывод), что победила позиция главы Офиса президента (ОП) – Андрея Ермака. Он усилился. Думает, что будет руководить из ОП и СБУ, и Офисом генпрокурора.

Третий вывод – соответствующая комиссия, наконец, решила, что новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будет Андрей Клименко. Но по процедуре его может назначить лишь генпрокурор. Сейчас и.о. генпрокурора является Алексей Симоненко. И он может сказать, что назначать главу САП будет только "полноценный" генпрокурора. Пусть, мол, подписывает уже новый главы Офиса генпрокурора.

То есть, отставка Венедиктовой фактически ставит на паузу и назначение Клименко главой САП.

Мы не знаем, что там была за подковерная борьба, по итогу которой ОП списал и Баканова, и Венедиктову.

По СБУ уже сделаны заявления о продолжении кадровых перемен. Президент делает массовую ротацию.

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Но тут интересен другой момент. Деятели ОП разогнали волну, что Баканова сняли за недочеты в работе, что много предателей в СБУ.

И информационно эту пулю насытили.

Но мы, подчеркиваю, не знаем всей правды. И я не исключаю, что Баканова сняли из-за неких терок с Ермаком. Возможно, он собирал некую папочку и на Ермака, и на Татарова. Но в итоге Банковая (где расположен ОП) переиграла Владимирскую (Центральное управление СБУ) – и Баканов слетел.

По Венедиктовой тоже не особо понятно, какие основные причины для ее отставки. Но однозначно уход такого относительно независимого генпрокурора – на руку Ермаку. Исполняющий обязанности генпрокурора – Алексей Симоненко – это человек, который весьма прислушивается к указаниям Ермака и Татарова.

Помните, когда по Порошенко открывали уголовное дело, Венедиктова брала отпуск на несколько дней, чтобы не марать себе подобным репутацию? В итоге дело открыл Симоненко.

При всех претензиях к Венедиктовой, Конституцию и законы она понимает. И притянутые за уши, никчемные дела открывать не хотела. А Симоненко – уже зашкваренный персонаж. И будет выполнять любые поручения Ермака и Татарова. Тем более, если ему будут звонить из ОП и говорить, что таково пожелание Владимира Александровича (Зеленского).

Так что можем прогнозировать, что генпрокурора могут не назначать долго. Всех в ОП устроит такая ситуация.

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