Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко висловився щодо гучних звільнень в Україні

У вівторок, 19 липня, Верховна Рада України підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

Дав парламент добро і на відставку Івана Баканова з посади голови СБУ.

Нагадаю, що пізно недільного вечора 18 липня президент України Володимир Зеленський підписав укази про усунення голови СБУ та генпрокурора.

Результати голосування і щодо Баканова, і щодо Венедіктової показали, що "Слугам народу" не вистачає власних голосів. За відставку Венедіктової з 264 депутатів лише 198 були із СН (при 226 необхідних), за відставку Баканова – із 265 голосів лише 208 належали "слугам".

Підголосовують за них їхні союзники з "Довіри", колишні опзж-исти й інші.

Тобто перший висновок – монобільшості немає. Самі "слуги" не готові дати потрібну кількість голосів.

Щодо самих відставок – доводиться констатувати (і це другий висновок), що перемогла позиція глави Офісу президента (ОП) – Андрія Єрмака. Він посилився. Думає, що керуватиме з ОП і СБУ, і Офісом генпрокурора.

Третій висновок – відповідна комісія нарешті вирішила, що новим керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) буде Андрій Клименко. Але за процедурою його може призначити лише генпрокурор. Нині в.о. генпрокурора є Олексій Симоненко. І він може сказати, що призначатиме голову САП лише "повноцінний" генпрокурор. Нехай, мовляв, підписує вже новий глава Офісу генпрокурора.

Тобто відставка Венедіктової фактично ставить на паузу призначення Клименка головою САП.

Ми не знаємо, що там була за підкилимна боротьба, за підсумками якої ОП списав і Баканова, і Венедіктову.

Щодо СБУ вже зроблено заяви про продовження кадрових змін. Президент робить масову ротацію.

Читайте також: Категорія Україна Слідом за Бакановим: Зеленський провів масові кадрові зміни у СБУ Слідом за усуненням Івана Баканова зняли і його заступника Володимира Горбенка

Але тут цікавий інший момент. Діячі ОП розігнали хвилю, що Баканова зняли через недоліки в роботі, що багато зрадників у СБУ.

І інформаційно цю кулю наситили.

Але ми, наголошую, не знаємо всієї правди. І я не виключаю, що Баканова зняли через деяку напруженість з Єрмаком. Можливо, він збирав якусь папочку і на Єрмака, і на Татарова. Але в результаті Банкова (де розташований ОП) переграла Володимирську (Центральне управління СБУ) – і Баканов злетів.

За Венедіктову теж не дуже зрозуміло, які основні причини для її відставки. Але однозначно відхід такого більш-менш незалежного генпрокурора – на руку Єрмаку. Виконувач обов’язків генпрокурора – Олексій Симоненко – це людина, яка дуже прислухається до вказівок Єрмака та Татарова.

Пам’ятаєте, коли за Порошенком відкривали кримінальну справу, Венедіктова брала відпустку на кілька днів, щоб не бруднити собі подібним репутацію? У результаті справу відкрив Симоненко.

За всіх претензій до Венедіктової, Конституцію та закони вона розуміє. І притягнуті за вуха, нікчемні справи не хотіла відкривати. А Симоненко вже зашкварений персонаж. І виконуватиме будь-які доручення Єрмака та Татарова. Тим більше, якщо йому дзвонитимуть із ОП і кажуть, що таке побажання Володимира Олександровича (Зеленського).

Тож можемо прогнозувати, що генпрокурора можуть не призначати довго. Усіх у ОП влаштує така ситуація.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Звільнення Баканова та Венедиктової дало старт виборчій кампанії Зеленського, але є серйозні проблеми Український журналіст, головний редактор сайту "Цензор.Нет" Юрій Бутусов прокоментував новину про відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та усунення з посади голови СБУ Івана Баканова:

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Посилення зміїного гнізда Єрмака-Татарова може призвести до краху влади Зеленського Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та екс-голова Луганської ВДА Георгій Тука спеціально для "Телеграфу" оцінив останні кадрові перестановки при владі