Зам Ермака Трофимов женился: венчал пару лично глава УПЦ (МП) Онуфрий

Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов и его супруга Анастасия обвенчались.

Как сообщил Трофимов в Telegram-канале, для церемонии был выбран Свято-Пантелеймоновский женский монастырь в Феофании (храм УПЦ Московского патриархата). Проводил венчание митрополит Онуфрий.

"Вчера был длинный, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой — перед людьми и перед Богом. В этот день в Свято-Пантелеймоновом монастыре мы дали друг другу обет "всегда быть вместе, в радости и горе", — написал Трофимов.

Он добавил, что после венчания отметили "создание семьи" в тесном семейном кругу.

"Всех друзей и знакомых позовем на торжество, когда коронавирус отступит и карантин будет снят", — добавил заместитель главы ОП.

Он также прокомментировал свои фото с литургии.

"Что касается вчерашней "волны" в СМИ с моими фото в церкви, скажу только одно: не ищите черную кошку в темной комнате, не становитесь жертвой информационных манипуляций и тех, кто не разбирается в том, о чем пишет", — написал Трофимов.

Трофимов — бывший продюсер «Студии Квартал 95» — среди прочего занимается в Офисе президента вопросами церковной политики. Политик открыто признается, что сам является прихожанином церкви Московского патриархата и посещает Киево-Печерскую Лавру, а также очень уважает митрополита Онуфрия.

Как писал "Телеграф" в Офисе президента развивается противостояние между главой Андреем Ермаком и его первым заместителем Сергеем Трофимовым – давним другом семьи Владимира Зеленского и бывшим исполнительным продюсером студии «Квартал 95».