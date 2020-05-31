Декларация: первый замглавы ОП заработал за год почти 625 тыс. грн

Новости Украины:Первый замглавы ОП Трофимов заработал за год почти 625 тыс. грн, приобрел Мерседес за 710 тыс. грн, хранит наличными 354 тыс. грн, $225 тыс. и EUR29 тыс.

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов в 2019 году заработал 624 тыс. 780 грн.

В прошлом году его зарплата на должности в Офисе президента составила 112 тыс. 545 грн. До назначения на эту должность, в ООО "Квартал 95" в прошлом году он заработал 71 тыс. 641 грн, а доход от предпринимательской деятельности составил 400 тыс. грн. Помимо этого, в качестве дохода указал 40 тыс. 594 грн страховой выплаты.

"Объектов недвижимости в собственности у меня нет, только в пользовании – это квартира в Киеве площадью 60,2 кв. м и дом в Киеве площадью 226,7 кв. м, а также земельный участок под ним (1203 кв. м)", - написал он в воскресенье в своем Телеграм-канале.

Трофимову принадлежит Mercedes-Benz C220-D, купленный еще в 2017 году, и Mercedes-Benz S500L (2011 года выпуска), который он приобрел в 2019 году за 710 тыс. грн.

"Также указал Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic, на котором я иногда езжу, но мне он не принадлежит", - сообщил он.

На счету в банке у него – 10 тыс. 323 грн, в наличных хранит 354 тыс. грн, $225 тыс. и EUR29 тыс.

Также Трофимов указал в декларации погашенный кредит в размере 999 тыс. 499 грн и деньги, которые он давал в долг, - 130 тыс. грн и 103 тыс. 110 грн.

"Часы Rolex и запонки Breguet, внесенные в декларацию, были куплены до моего прихода во власть", - отметил он.

Трофимов указал, что объектов незавершенного строительства, ценных бумаг, корпоративных прав, юридических лиц, трастов и других подобных юридических образований у него нет.

"Знаю, что декларации часто – умышленно или по незнанию – используют в информационных манипуляциях. Поэтому прошу журналистов анализировать только проверенные данные. Если возникнут какие-то вопросы по моей декларации – я открыт для общения. P.S. И да, у меня есть рюкзак Louis Vuitton, который так полюбился журналистам, но его стоимость менее 50 прожиточных минимумов, поэтому в декларации его нет", - подчеркнул он.