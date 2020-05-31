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Декларации: сколько в прошлом году получили заместители главы Минцифры

Декларации: сколько в прошлом году получили заместители главы Минцифры
20:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Заместители министра цифровой трансформации обнародовали декларации.

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Ионан указала 1 млн 406 тыс. 698 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 169 114 грн, доход от предпринимательской деятельности – 605 150 грн, компенсация расходов в связи с использованием водопровода – 14 688 грн, возврат поворотной финансовой помощи – 617 746 грн.

Также она указала в декларации 500 тыс. грн на банковских счетах, 25 тыс. долларов наличных средств и 388 227 грн средств одолженных третьим лицам.

Замминистра владеет нежилым помещением (611,8 кв. м), земельным участком (618 кв. м) и домом (200,6 кв. м) в Черкассах.

Кроме того, у нее есть автомобиль Nissan Juke 2013 года выпуска.

Согласно декларации она владеет 65% ООО "Квартал 28", 100% ООО "СМЕА КОНСАЛТИНГ", 100% ООО "Афиша", 46% ООО "Емси Тудей", 100% ООО "Черкассы бизнес" и 70% ООО "Справочное бюро" (все передано в управление).

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Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Шелест указал 755 тыс. 173 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 72 348 грн, доход от предпринимательской деятельности – 426 291 грн, банковские проценты – 6 034 грн, заем – 243 тыс. грн и помощь участнику АТО – 7,5 тыс. грн.

Также он указал в декларации 558 839 грн на банковских счетах и 67 705 грн наличных средств.

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Согласно декларации у замминистра нет недвижимого имущества, в то же время он владеет автомобилем Lexus GS 300 2005 года выпуска.

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Декларация, Минцифры, Александр Шелест, Валерия Ионан.
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