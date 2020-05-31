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Декларация: замминистра образования в 2019 году получила 800 тысяч гривень

Декларация: замминистра образования в 2019 году получила 800 тысяч гривень
17:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Замминистра образования Даниленко задекларировала 800 тыс. грн доходов за 2019 год.

Заместитель министра образования и науки Украины Светлана Даниленко указала 800 тыс. 160 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 709 164 грн и пенсия – 90 996 грн.

Также она указала в декларации $571 на банковских счетах и $45 тыс. наличных средств.

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Замминистра владеет земельный участок (582 кв. м) и дом (117 кв. м) в Киевской области, квартирой (120,1 кв. м) и машиноместом (18 кв. м) в Киеве.

Кроме того, у Даниленко есть автомобиль Hyundai Santa FE 2011 года выпуска.

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МОН, Декларация, Светлана Даниленко.
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