Декларация Тищенко: чем владеет замглавы фракции "Слуга народа"

Новости Украины:Тищенко за год заработал 596 тыс. грн, имеет больше 9 млн грн наличных, купил Мерседес за 2,6 млн грн, владеет торговыми марками нескольких ресторанов.

Заместитель главы фракции "Слуга народа", народный депутат Украины Николай Тищенко заработал за 2019 год 596 тыс. 154 грн.

Согласно его электронной декларации, в прошлом году он получил 174 тыс. 117 грн зарплаты народного депутата, 156 тыс. 778 грн возмещения выплат, связанных с исполнением депутатских полномочий, 30 тыс. 726 грн компенсации за проезд и 180 грн на служебные командировки по Украине от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. грн от партии "Слуга народа".

Также получил 40 тыс. 694 грн зарплаты по совместительству в ООО "Свит" ЛТД, 80,8 тыс. грн – от ООО "Производственно-коммерческая фирма "Римид", 2,66 тыс. грн выплат от ООО "Контрамарка Украина", 68 тыс. дополнительного блага от ООО "Самсунг Электроникс Украина" и 166 грн процентов в банке "Глобус".

Депутат хранит в банке "Глобус" 29,7 тыс. грн, EUR10, еще 17 грн в ПриватБанке. У него есть $1,5 тыс. в Bank of America (Майами). Наличными у него 7,9 млн грн, $37 тыс. и EUR11 тыс.

С февраля 2018 года Тищенко пользуется квартирой в Киеве площадью 158,1 кв. м (стоимость 7,55 млн грн), которая принадлежит Виталию Ситаку. Пользуется еще одной квартирой площадью 53,4 кв. м, которая является собственностью его отца Николая Тищенко. С 2014 года владеет совместно (с долей 25,55%) еще с тремя гражданами Украины нежилым помещением в Киеве площадью 283,5 кв. м.

23 августа 2019 года депутат приобрел Mercedes-Benz S400 (2019 года выпуска) за 2 млн 635 тыс. грн. С июня 2018 года пользуется автомобилем Audi A8, принадлежащем его отцу.

Тищенко задекларировал 3 часов Rolex, 2 часов Audemars Piguet, 2 часов Patek Philippe, Hublot, Breguet, Bovet 1822, Graham,

С 2006 Тищенко совместно с Владимиром Шапенко владеет торговыми марками "ресторан-бар Сейф", "Ришелье", "Велюр", "Наша карта", с 2007 года - "суши-бар Пушистый", с 2009 года – "Тургенеф", с 2010 года – "Супермодель года", с 2013 года – "ресторан "Три вилки", с 2015 года – "Coin organic cuisine restaurant", с 2017 года – "Coin".

С 2011 года Тищенко принадлежит торговая марка "facebook cafe", с 2017 года – "Bar Lobby", "Бар цветов от Николая Тищенко", c 2018 года - "Nikolay Tishchenko restaurants since 1998", с сентября 2019 года – ТМ "Wlunch" совместно с ООО "Инвест новация", конечным бенефициарным собственником которого является Степан Черновецкий.

В декларации у него указано, что в 2019 году он по совместительству был генеральным директором ООО "ПКФ "Римид" и ООО "Свит" ЛТД.

Тищенко является членом "Всеукраинского благотворительного фонда Николая Тищенко", входит в руководство Киевской федерации пляжного и классического волейбола и Ассоциации пляжного волейбола Украины.

Супруга Тищенко Алла Барановская в 2019 году заработала 293,2 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 150 тыс. грн от предоставления имущества в лизинг от ООО "Компания "Конкорд", 1,9 тыс. грн призовых выплат от ООО "Тотал Маркетинг Эдженси" и 193 грн процентов в банке "Глобус". У нее есть 901 грн в банке "Глобус", 38 грн в ПриватБанке. Хранит наличными 908 тыс. грн и $15 тыс.

С января 2019 года Барановской принадлежит 50% в ООО "Дружба Бранч" (ресторанный бизнес), 50% - в ООО "Кеплер 452" (ресторанный бизнес). С конца 2018 года – 30% в ООО "Производственно-коммерческая фирма "Римид" (ресторанный бизнес), 28,75% в ООО "Свит ЛТД" (ресторанный бизнес), совладельцем в которых также выступает Владимир Шапенко.

Барановская с 2017 года владеет квартирой в Киеве площадью 74,4 кв. м, земельным участком площадью 1000 кв. м. Совместно с тремя гражданами владеет нежилыми помещениями площадью 348,2 кв. м в столице. В 2016 году она приобрела Mercedes-Benz CLA250 (2014 года).

Барановская задекларировала куртку Yves Salomon, сумки Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, клатчи от Valentino, Dior, Chanel, кольцо с бриллиантами и серьги с бриллиантами Tiffani&Co, кольцо и браслет Cartier, кольцо Bulgari, 2 часов Rolex, часы Cartier, Tiffany&Co, Bulgari, Audemars Piguet.