Декларация Тищенко: чем владеет замглавы фракции "Слуга народа"

Заместитель главы фракции "Слуга народа", народный депутат Украины Николай Тищенко заработал за 2019 год 596 тыс. 154 грн.
Согласно его электронной декларации, в прошлом году он получил 174 тыс. 117 грн зарплаты народного депутата, 156 тыс. 778 грн возмещения выплат, связанных с исполнением депутатских полномочий, 30 тыс. 726 грн компенсации за проезд и 180 грн на служебные командировки по Украине от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. грн от партии "Слуга народа".
Также получил 40 тыс. 694 грн зарплаты по совместительству в ООО "Свит" ЛТД, 80,8 тыс. грн – от ООО "Производственно-коммерческая фирма "Римид", 2,66 тыс. грн выплат от ООО "Контрамарка Украина", 68 тыс. дополнительного блага от ООО "Самсунг Электроникс Украина" и 166 грн процентов в банке "Глобус".
Депутат хранит в банке "Глобус" 29,7 тыс. грн, EUR10, еще 17 грн в ПриватБанке. У него есть $1,5 тыс. в Bank of America (Майами). Наличными у него 7,9 млн грн, $37 тыс. и EUR11 тыс.
С февраля 2018 года Тищенко пользуется квартирой в Киеве площадью 158,1 кв. м (стоимость 7,55 млн грн), которая принадлежит Виталию Ситаку. Пользуется еще одной квартирой площадью 53,4 кв. м, которая является собственностью его отца Николая Тищенко. С 2014 года владеет совместно (с долей 25,55%) еще с тремя гражданами Украины нежилым помещением в Киеве площадью 283,5 кв. м.
23 августа 2019 года депутат приобрел Mercedes-Benz S400 (2019 года выпуска) за 2 млн 635 тыс. грн. С июня 2018 года пользуется автомобилем Audi A8, принадлежащем его отцу.
Тищенко задекларировал 3 часов Rolex, 2 часов Audemars Piguet, 2 часов Patek Philippe, Hublot, Breguet, Bovet 1822, Graham,
С 2006 Тищенко совместно с Владимиром Шапенко владеет торговыми марками "ресторан-бар Сейф", "Ришелье", "Велюр", "Наша карта", с 2007 года - "суши-бар Пушистый", с 2009 года – "Тургенеф", с 2010 года – "Супермодель года", с 2013 года – "ресторан "Три вилки", с 2015 года – "Coin organic cuisine restaurant", с 2017 года – "Coin".
С 2011 года Тищенко принадлежит торговая марка "facebook cafe", с 2017 года – "Bar Lobby", "Бар цветов от Николая Тищенко", c 2018 года - "Nikolay Tishchenko restaurants since 1998", с сентября 2019 года – ТМ "Wlunch" совместно с ООО "Инвест новация", конечным бенефициарным собственником которого является Степан Черновецкий.
В декларации у него указано, что в 2019 году он по совместительству был генеральным директором ООО "ПКФ "Римид" и ООО "Свит" ЛТД.
Тищенко является членом "Всеукраинского благотворительного фонда Николая Тищенко", входит в руководство Киевской федерации пляжного и классического волейбола и Ассоциации пляжного волейбола Украины.
Супруга Тищенко Алла Барановская в 2019 году заработала 293,2 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 150 тыс. грн от предоставления имущества в лизинг от ООО "Компания "Конкорд", 1,9 тыс. грн призовых выплат от ООО "Тотал Маркетинг Эдженси" и 193 грн процентов в банке "Глобус". У нее есть 901 грн в банке "Глобус", 38 грн в ПриватБанке. Хранит наличными 908 тыс. грн и $15 тыс.
С января 2019 года Барановской принадлежит 50% в ООО "Дружба Бранч" (ресторанный бизнес), 50% - в ООО "Кеплер 452" (ресторанный бизнес). С конца 2018 года – 30% в ООО "Производственно-коммерческая фирма "Римид" (ресторанный бизнес), 28,75% в ООО "Свит ЛТД" (ресторанный бизнес), совладельцем в которых также выступает Владимир Шапенко.
Барановская с 2017 года владеет квартирой в Киеве площадью 74,4 кв. м, земельным участком площадью 1000 кв. м. Совместно с тремя гражданами владеет нежилыми помещениями площадью 348,2 кв. м в столице. В 2016 году она приобрела Mercedes-Benz CLA250 (2014 года).
Барановская задекларировала куртку Yves Salomon, сумки Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, клатчи от Valentino, Dior, Chanel, кольцо с бриллиантами и серьги с бриллиантами Tiffani&Co, кольцо и браслет Cartier, кольцо Bulgari, 2 часов Rolex, часы Cartier, Tiffany&Co, Bulgari, Audemars Piguet.