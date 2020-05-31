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Замминистра энергетики задекларировал 1,1 млн грн доходов за 2019 год

Замминистра энергетики задекларировал 1,1 млн грн доходов за 2019 год
02:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Заработная плата заместитель министра энергетики составила 374 399 грн.

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среди Украины Роман Абрамовский указал 1 млн 101 тыс. 70 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 374 399 грн, банковские проценты – 100 тыс. грн, наследство – 624 971 грн, подарки не в денежной форме - 1 700 грн, а жена за прошлый год задекларировала 4 218 478 грн доходов.

Также он указал в декларации 101 298 грн, $1 382 и 796 091 евро на банковских счетах, а также $300 522 наличных средств, жена – 15 287 грн, $79 317, 300 рублей и 1 281 евро на банковских счетах, а также $405 000 и 35 700 евро наличных.

Кроме того он указал в декларации 5,2 млн грн остатка по задолженности по взятому ранее займу.

Замминистра владеет двумя квартирами (321,5 и 71,8 кв. м) и машиноместом (21,1 кв. м) в Киеве, жена – машиноместом (21,2 кв. м) в Киеве.

Кроме того, он владеет автомобилем Mersedes Benz S500 2010 года выпуска, а жена Range Rover 2013 года выпуска и BMW X5 2008 года выпуска.

Среди прочего он задекларировал часы Ulysse Nardin, а жена – двое часов (Bregeut и Ulysse Nardin), ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней (Piaget, Damiani и Tiffani).

Согласно декларации у жены Абрамовского 94 915 акций ЧАО "Киевгидромонтаж", а также она владеет 37% ООО "Корнел Украина", 100% ООО "Трескон", 100% ООО "Интони", 50% ООО "Камьянка Солар", 50% ООО "Республиканский центр строительных экспертиз". Замминистра владеет 25% ООО "Украинский морской альянс".

Кроме того, Абрамовский владеет патентом на изобретение (какое именно не указано).

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Декларация, Роман Абрамовский, Заместитель минэнергетики.
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