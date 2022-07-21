Привіт, кам’яний вік? Бойовики "ЛНР" вирішили заборонити роботу Google

Кожне нове рішення окупаційних "влад" на Донбасі дивує більше попереднього

На окупованій території Луганської області терористи з "ЛНР" хочуть обмежити роботу пошукової системи Google. Таким чином, вони збираються брати участь в інформаційній війні — інакше кажучи, обмежити місцеве населення від будь-яких правдивих новин по максимуму.

Подібна скандальна заява з’явилася в Telegram-каналі ватажка терористів, які окупували частину Луганщини, леоніда пасічника. За його словами, це саме Україна та західні ЗМІ, а не російські пропагандисти, постійно публікують фейки та дезінформують населення.

пасічник назвав Google "головною зброєю" і порівняв його з ракетними системами залпового вогню, тільки іншого виду — інформаційного. Терорист запевняє, що з боку України жителів Луганської області регулярно "закидають" неправдивими новинами.

"Кількість фейків і екстремістських матеріалів тут [у Google — ред.] тільки збільшується, і ніякі штрафи та рішення суду для них ролі не відіграють. Компанія веде цілеспрямовану пропаганду тероризму та екстремізму, а значить – просто ні в що не ставить своїх користувачів з [ тимчасово окупованій території Луганщини]", — написав він.

Саме тому бововики "ЛНР" планують найближчим часом обмежити доступ до цієї пошукової системи для місцевих жителів. При цьому пасічник сподівається, що в компанії "виправляться" — тоді, нібито, і буде можливе "повернення".

Користувачі соцмереж вже досить яскраво відреагували на подібні заяви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що терористичні об’єднання "ДНР" та "ЛНР" визнали "незалежними державами" в уряді країни-союзниці рф — Сирії. Через два тижні так вчинила ще й Північна Корея.