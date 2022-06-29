Країна-союзниця путіна вирішила визнати "незалежність ДНР-ЛНР"

Сирія вирішила підтримати російського диктатора на міжнародній арені

У середу 29 червня, на 126-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Сирія вирішила визнати "незалежність і суверенітет" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Сирії, повідомляє прокремлівське видання РИА Новости.

"Сирійська Арабська Республіка вирішила визнати незалежність та суверенітет "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки", — йдеться у заяві МЗС Сирії, яку опублікувало сирійське держагентство САНА.

Додамо, що саме в Сирію рф вивозить вкрадене в України зерно. Крім того, російська армія намагалася завербувати сирійських найманців.

Нагадаємо, 21 лютого путін оголосив про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР", а вже 24 лютого кривавий диктатор розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що союзник путіна з Організації Договору про колективну безпеку публічно відмовився визнавати вищезгадані "республіки". Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі в очі заявив російському колезі, що він не визнає квазідержави. рф відразу помстилася Казахстану за приниження путіна. Політолог Андрій Піонтковський вважає, що у своїй жорсткій заяві путіну Токаєв кілька разів зривався на позицію Китаю.