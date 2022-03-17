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Сирійські найманці вже не дуже хочуть їхати в Україну: подробиці від розвідки

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сирійські бойовики вдаються до самокалічення, аби не їхати воювати на боці рф Новина оновлена 17 березня 2022, 13:27
Сирійські бойовики вдаються до самокалічення, аби не їхати воювати на боці рф

Розвідка дізналася, що десятки сирійських найманців повернулися з України з пораненнями і тепер відмовляються допомагати росії

Найманці з Сирії, яких росія хоче залучити до участі в війні проти України, можуть стати на бік окупанта заради подальшого дезертирства і нелегальної міграції до ЄС. Як передає "Телеграф", про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

За даними ГУР, командуванню російської воєнної бази Хмеймім наказано щодня відправляти до України близько 300 бойовиків. Так, у вівторок, 15 березня, звідти до рф направили 150 сирійських найманців, які будуть воювати проти України.

Чому росії не виграти війну проти України?

Також є дані, що в найближчі дні планується відправка з Сирії до росії та білорусі озброєння, військової техніки, яку будуть використовувати окупанти.

Зазначається, що президент Сирії Башар аль-Асад хоче надіслати 40 000 бойовиків, які долучаться до російських загарбників.

Як інформує розвідка, сирійських найманцям кажуть, що ті в Україні будуть мати лише поліцейські обов’язки, мовляв, слідкуватимуть за порядком в окупованих населених пунктах. Однак спливла інформація, що насправді бойовикам доведеться безпосередньо брати участь в бойових діях проти українських військових. Ця новина, зазначають в ГУР, значно знизила "бойовий дух" іноземців.

Більше того, відомо, що днями до Хмейміма з росії приїхали більше трьох десятків бойовиків із пораненнями, які отримали в боях проти української армії. Подія призвела до того, що сирійці почали відмовлятися від участі у бойових діях. Розвідка повідомляє, що зафіксовано випадки самокаліцтва. Крім того, деякі з сирійських бойовиків зголошуються на відправлення до рф чи білорусі лише для того, щоби в майбутньому дезертувати і нелегально мігрувати до країн ЄС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путін вербує до війни проти України кадирівців, сирійців і представників усіляких ПВК. Таким чином росія намагається перегрупувати свою армію, яка втратила у загарбницьких боях вже більше 12 тисяч військових.

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#Сирія #Сирійські бойовики #Сирійці
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