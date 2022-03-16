росія збирає солдатів, звідки може: подробиці від британської розвідки

Навіть нові сили росіян все одно будуть розгромлені ЗСУ

Російське військове керівництво стягує бойові підрозділи із різних регіонів країни до кордонів України. Таке рішення, швидше за все, пов’язане з величезними втратами, які противник регулярно несе у оголошеній ним війні, намагаючись окупувати чужу державу.

Таку інформацію передає CNN, посилаючись на розвідку британського Міноборони.

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Повідомляється, що для кривавого диктатора володимира путіна зараз важливо зберегти особу, не зважаючи на кількість втрат в особовому складі війська. Тому армію і намагаються перегрупувати, щоб заповнити брак людей.

Для цього бойові підрозділи викликають із Східного та Тихоокеанського округів, а також із Вірменії. Крім цього, росія не гидує вдаватися до допомоги найманців зі східних країн — тут і сирійці, і представники різних ПВК, тощо.

"Росія, ймовірно, спробує використати ці сили для утримання захопленої території і вивільнення своєї бойової потужності для відновлення наступальних операцій, що зупинилися", — вважають британські розвідники.

Проте поки що така тактика плодів не дає. Натомість ініціативу у свої руки остаточно взяли ЗСУ, починаючи поступово контратакувати окупантів. Як показують свіжі карти боїв, супротивників вдалося відкинути щонайменше на Чернігівщині.