У Генштабі підтвердили контрнаступ ЗСУ, але не розповіли де саме

Російські війська не можуть оточувати нові населені пункти

На ранок середи, 16 березня, у Генштабі Збройних Сил України відзвітували про практичну незмінну ситуацію на фронті. Наші захисники продовжують тримати оборону вже двадцять перший день, але за деякими напрямками почали не лише давати відсіч, а й відкидаючи ворога назад контратакуючи.

Про це йшлося у свіжому ранковому зведенні пресслужби Генштабу.

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Чому росії не виграти війну проти України?

Також було згадано, що російські війська отримали "по зубах" на деяких ділянках тимчасово окупованих територій України.

Активна робота ведеться усіма підрозділами української армії. Так, системи ППО Повітряних Сил ЗСУ знищили щонайменше три літаки супротивника. Два з них є винищувачами бомбардувальниками Су-34. На додачу до цього збито вертоліт, щонайменше три безпілотники і дві крилаті ракети. Інформацію продовжують оновлювати.

Окрім цього атакує й авіація. Українські пілоти здійснили щонайменше дев’ять нальотів на колони техніки російських військ.

Через таку реакцію окремих відрізках фронту рашистська армія намагається відступати. В основному вороги намагаються обороняти свої позиції, а не захоплювати нові території. При цьому вони продовжують являти собою загрозу — їхня авіація, як і раніше, небезпечна для житлових кварталів, окремих будинків і для цивільного населення в цілому.

Проте нагадаємо, що українці не мають наміру залишати подібні злочини без відповіді. Так, наприклад, минулої доби на Херсонщині було ефектно знищено цілу колону техніки російських окупантів. Це сталося неподалік села Чорнобаївка.