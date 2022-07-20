Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін прокоментував удари ЗСУ по стратегічному об’єкту на Херсонщині

ЗСУ зараз завдають точкових ударів по Антонівському мосту. Окупанти вже позначили його небезпечним і закрили рух. Наші удари завдаються поки що не на повну потужність: вони застережливі. Російському угрупованню дають чіткий сигнал забратися з правого берега і з Херсона, інакше воно опиниться у котлі.

Постачання Херсонського угруповання збройних сил Росії відбувається лише за двома артеріями. Це Антонівський міст та дамба у Новій Каховці. На карті вони позначені червоними стрілками. Дамбу ЗСУ, звичайно ж, руйнувати не стануть, але якщо ви берете під контроль (навіть вогневий) трасу від Нової Каховки до Херсона та руйнуєте Антонівський міст, то ви замикаєте російське угруповання в один великий котел. На карті я відзначив це синіми хрестиками.

Той факт, що ЗСУ почали завдавати ударів по Антонівському мосту, говорить нам про початок деокупації Херсона. У командування РФ зараз складний вибір: або зробити черговий "жест доброї молі" і врятувати свої сили від оточення, тобто залишити Херсон і правий берег взагалі, або дочекатися, коли кришка котла захлопнеться, і залишити там свої частини напризволяще, варитися до повної готовності.

Чи можуть ЗСУ провести таку операцію — замкнути Херсонський казан? Так, можуть. Чи будуть ЗС РФ битися за Херсон, чи вони покинуть місто? Ми не знаємо – час покаже.

Але ми точно знаємо, що вони дуже бояться котлів. Коли була загроза котла у трикутнику Буча-Гостомель-Ірпінь, вони відступили з-під Києва до того, як закрилася кришка. Те саме з розрізаними на частини угрупованнями під Броварами та на Чернігівському та Сумському напрямках. Коли виявилася явна загроза блокади угруповання на острові Зміїний, вони теж одразу ретирувалися.

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Оточення і втрата таких великих сил — усе це неможливо приховати, про це дізнаються всі й про це говоритимуть. Дуже дивна спеціальна операція проти "нацистів-наркоманів" виходить – така, де тобі спалюють та полонять тисячі людей. До речі, про полонених. Це ще один страх Кремля – поповнення обмінного фонду. Це сильні козирі для майбутніх переговорів. Кремль дуже не хотів би, щоб у полоні Україна на момент початку переговорів мала тисячі солдатів ЗС РФ.

У будь-якому випадку ЗСУ працюють, тримаємо за них кулаки. Допомагайте нашим воїнам всіма доступними способами — і Херсон буде звільнено, а за ним і вся Україна.

Джерело: Facebook Ігаля Левіна.

Ігаль Левін вважає, що деокупація Херсона розпочалася