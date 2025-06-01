Смішили, воювали, але загинули: кого із зірок "Ліги сміху" не стало на війні

Хтось помер у полоні, а хтось отримав тяжке поранення

Розважальний проєкт "Ліга сміху" від Студії "Квартал 95" став трампліном для багатьох гумористів "з народу". На жаль, повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило плани багатьох зірок розважального телешоу. "Телеграф" розповідає про героїв, які смішили, але померли через росіян.

Коміки Роман Іваненко, Ярослав Гаркавко та Олександр Чечун загинули, захищаючи Україну в ході кровопролитної війни. Усі троє були не лише артистами, а й добровольцями, котрі з початку вторгнення вступили до лав Збройних сил України.

Роман Іваненко

Учасник команди "Наш формат" із Кам’янця-Подільського Роман Іваненко загинув у лютому 2023 року. На момент початку повномасштабного вторгнення він перебував у Німеччині, але одразу повернувся до України, став волонтером, а потім пішов на фронт добровольцем. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних запорожців Сухопутних військ ЗС України.

Роман Іваненко перший зліва

Під час боїв на Вугледарському напрямку він отримав тяжке поранення, потрапив у полон та помер 28 лютого, не дочекавшись медичної допомоги.

Внаслідок штурму українських воїнів 11 березня окупанти були змушені відступити. Це дало змогу евакуювати тіло Романа – його винесли з поля бою "на щиті". У нього залишилися дружина Катерина та мама.

Роман Іваненко мав сім’ю. Фото: instagram.com/romka_ivanenko

Ярослав Гаркавко

Учасник команд "ОГО" та "Воробушек" загинув у грудні 2022 року у віці 26 років. Він брав активну участь у "Лізі сміху" та інших телевізійних проєктах. З початком війни вступив до ЗСУ та загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

Олександр Чечун

Учасник команди "Стадіон Діброва" Олександр Чечун помер 9 квітня 2025 року. Він зазнав тяжкого поранення роком раніше під час виконання бойового завдання. Весь цей час лікарі виборювали його життя, але врятувати чоловіка не вдалося.

У чоловіка залишилися дружина Ольга та двоє дітей — дочка Марта та син Марк.

Крім того, 20 вересня 2024 року стало відомо про смерть Юрія Рябченка, який грав у команді "Ніколь Кідман". Сумну звістку повідомила редакторка "Ліги сміху" Одарка Царенко. Вона не стала вдаватися до подробиць причини смерті, проте висловила родині Юрія, яка перебуває у Луганській області, щирі співчуття.

Юрій Рябченко зліва

Нагадаємо, що у 2023 році помер тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо. "Телеграф" розповідав, де похований гуморист і як виглядає його могила.