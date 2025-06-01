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Смішили, воювали, але загинули: кого із зірок "Ліги сміху" не стало на війні

Автор
Тетяна Кармазіна
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Ярослав Гаркавко і Олександр Чечун грали у "Лізі сміху" Новина оновлена 01 червня 2025, 21:41
Ярослав Гаркавко і Олександр Чечун грали у "Лізі сміху". Фото Колаж "Телеграфу"

Хтось помер у полоні, а хтось отримав тяжке поранення

Розважальний проєкт "Ліга сміху" від Студії "Квартал 95" став трампліном для багатьох гумористів "з народу". На жаль, повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило плани багатьох зірок розважального телешоу. "Телеграф" розповідає про героїв, які смішили, але померли через росіян.

Коміки Роман Іваненко, Ярослав Гаркавко та Олександр Чечун загинули, захищаючи Україну в ході кровопролитної війни. Усі троє були не лише артистами, а й добровольцями, котрі з початку вторгнення вступили до лав Збройних сил України.

Роман Іваненко

Учасник команди "Наш формат" із Кам’янця-Подільського Роман Іваненко загинув у лютому 2023 року. На момент початку повномасштабного вторгнення він перебував у Німеччині, але одразу повернувся до України, став волонтером, а потім пішов на фронт добровольцем. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних запорожців Сухопутних військ ЗС України.

Роман Іваненко наш формат Ліга сміху
Роман Іваненко перший зліва

Під час боїв на Вугледарському напрямку він отримав тяжке поранення, потрапив у полон та помер 28 лютого, не дочекавшись медичної допомоги.

Роман Іваненко

Внаслідок штурму українських воїнів 11 березня окупанти були змушені відступити. Це дало змогу евакуювати тіло Романа – його винесли з поля бою "на щиті". У нього залишилися дружина Катерина та мама.

Роман Іваненко
Роман Іваненко мав сім’ю. Фото: instagram.com/romka_ivanenko

Ярослав Гаркавко

Учасник команд "ОГО" та "Воробушек" загинув у грудні 2022 року у віці 26 років. Він брав активну участь у "Лізі сміху" та інших телевізійних проєктах. З початком війни вступив до ЗСУ та загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

Ярослав Гаркавко
Ярослав Гаркавко
Ярослав Гаркавко
Фото: instagram.com/koulmen_s.ss

Олександр Чечун

Учасник команди "Стадіон Діброва" Олександр Чечун помер 9 квітня 2025 року. Він зазнав тяжкого поранення роком раніше під час виконання бойового завдання. Весь цей час лікарі виборювали його життя, але врятувати чоловіка не вдалося.

Олександр Чечун Стадіон Діброва

У чоловіка залишилися дружина Ольга та двоє дітей — дочка Марта та син Марк.

Олександр Чечун дружина
Фото: instagram.com/olya_gritcenyk

Крім того, 20 вересня 2024 року стало відомо про смерть Юрія Рябченка, який грав у команді "Ніколь Кідман". Сумну звістку повідомила редакторка "Ліги сміху" Одарка Царенко. Вона не стала вдаватися до подробиць причини смерті, проте висловила родині Юрія, яка перебуває у Луганській області, щирі співчуття.

Юрій Рябченко
Юрій Рябченко зліва
Юрій Рябченко
Фото: instagram.com/dariyatsarenko

Нагадаємо, що у 2023 році помер тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо. "Телеграф" розповідав, де похований гуморист і як виглядає його могила.

Теги:
#Війна #Ліга сміху #Олександр Чечун #Роман Іваненко #Ярослав Гаркавко