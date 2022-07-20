Китай зробив різкі заяви на адресу США через Україну

У Китаї розкритикували США через Україну та Тайвань.

Китай закликав до негайного припинення вогню між росією та Україною, а також поновлення переговорів між Вашингтоном та москвою.

Про це заявив посол КНР у США Цінь Ган під час виступу на щорічному безпековому форумі Аспенського інституту, передають його слова російські ЗМІ.

За його словами, Пекін закликає до негайного припинення вогню та поновлення переговорів між усіма зацікавленими сторонами.

"У них мають брати участь усі зацікавлені сторони, у тому числі вони мають бути між росією та США та їхніми союзниками", — сказав він.

Крім того, Цінь Ган торкнувся теми Тайваню, і повідомив, що Китай докладе всіх зусиль для мирного повернення острова, оскільки це найкраще відповідає "інтересам сторін".

Тим часом офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу заявив, що США мають визнати "помилковість" свого підходу до врегулювання ситуації в Україні та створити передумови для мирних переговорів.

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Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ на початку червня з’явилася інформація про те, що керівництво Китаю шукає способи допомогти росії в економічному плані та технологіями, при цьому намагаючись не наражати себе на ризики потрапити під західні санкції.

Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський заявив, що КНР осторонь конфлікту і це частково влаштовує нашу країну.