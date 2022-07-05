Лідер Китаю відмовився зустрічатись з путіним, ЗМІ назвали причину

Формальною причиною у Пекіні називають нову хвилю коронавірусу, але є з цього приводу й інші припущення

Після чергового демаршу Казахстану, який має намір замінити росію на нафтовому ринку, а не допомагати кремлю, схожий крок може зробити Китай. Лідер КНР Сі Цзіньпін відповів на запрошення президента росії володимира путіна відмовою.

Як пише японське видання Yomiuri з посиланням на дипломатичні джерела у Пекіні, путін запросив Цзіньпіна під час телефонної розмови 15 червня, коли зателефонував китайському колезі, щоби привітати його з днем народження. Замість згоди або дипломатичної невизначеної відповіді він почув, що голова КНР не зможе найближчим часом відвідати москву.

Повідомляється, що Цзіньпін аргументував свою відмову обмеженнями, які діють у Китаї через нову хвилю коронавірусу. Втім, у виданні припустили, що голова китайської держави, крім іншого, намагається уникати загострення конфлікту з США та ЄС. Вони відмежовуються від росії санкціями, щоби змусити кремль припинити війну в Україні та чітко попереджають усіх, хто хоче стати на сторону агресора, що вони теж будуть покарані. Саме так зараз відбувається із Білоруссю, яка також перебуває під великим санкційним тиском.

Остання на сьогодні зустріч Цзіньпіна та путіна відбулась 4 лютого, коли у Пекіні відкривали зимову Олімпіаду-2022. У кремлі очікували, що китайський лідер відвідає москву з візитом-відповіддю.

Втім, зазначається, що голова КНР дійсно не залишає територію країни. Його останній закордонний візит стався у січні 2020 року, коли світ ще не почав закриватись через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Китай уникає прямих висловлювань щодо того, підтримує чи не підтримує влада країни вторгнення росіян в Україну. Офіційний Пекін намагається триматись осторонь цього питання. Хоча західні аналітики припускають, що Китай може допомагати росії з обходом санкцій. Зокрема, купує російську нафту, яка зараз продається з великими знижками.