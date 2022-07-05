Лидер Китая отказался встречаться с путиным, СМИ назвали причину

Формальной причиной в Пекине называют новую волну коронавируса, но есть по этому поводу и другие предположения.

После очередного демарша Казахстана, который намерен заменить россию на нефтяном рынке, а не помогать кремлю, подобный шаг может сделать Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин ответил на приглашению президента России владимира путина отказом.

Как пишет японское издание Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники в Пекине, путин пригласил Цзиньпина во время телефонного разговора 15 июня, когда позвонил китайскому коллеге, чтобы поздравить его с днем рождения. Вместо согласия или дипломатичного неопределенного ответа он услышал, что глава КНР не сможет в ближайшее время посетить москву.

Сообщается, что Цзиньпин аргументировал свой отказ ограничениями, действующими в Китае из-за новой волны коронавируса. Впрочем, в издании предположили, что глава китайского государства, помимо прочего, пытается избегать обострения конфликта с США и ЕС. Они отмежевываются от россии санкциями, чтобы заставить кремль прекратить войну в Украине и четко предупреждают всех, кто хочет стать на сторону агрессора, что они тоже будут наказаны. Именно так происходит с Беларусью, которая также находится под большим санкционным давлением.

Последняя на сегодня встреча Цзиньпина и путина состоялась 4 февраля, когда в Пекине открывали зимнюю Олимпиаду-2022. В кремле ожидали, что китайский лидер посетит Москву с ответным визитом.

Впрочем, отмечается, что глава КНР действительно не покидает территорию страны. Его последний зарубежный визит произошел в январе 2020 года, когда мир еще не начал закрываться из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Китай избегает прямых высказываний относительно того, поддерживают или не поддерживают власти страны вторжение россиян в Украину. Официальный Пекин пытается держаться в стороне от этого вопроса. Хотя западные аналитики предполагают, что Китай может помогать россии с обходом санкций. В частности, покупает российскую нефть, которая сейчас продается с большими скидками.