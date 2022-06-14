россия продолжает получать огромную прибыль за продажи нефти: кто покупает больше всех

россия продолжает получать огромную прибыль несмотря на санкции

За первые 100 дней полномасштабного вторжения в Украину россия получила прибыль в размере 93 миллиардов евро (98 миллиардов долларов) за экспорт энергоносителей.

Как сообщает Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), крупнейшим импортером ископаемого топлива из россии является Китай, однако суммарно 61% всех поставок приходились на страны Евросоюза.

Отмечается, что эти цифры включают в себя газ, нефть и нефтепродукты, а также уголь.

Всего в ЕС с начала вторжения было доставлено энергоносителей на сумму в 57 миллиардов евро, а крупнейшие импортеры по отдельным странам являются:

Китай (12,6 млрд евро);

Германия (12,1 млрд евро);

Италия (7,8 млрд евро);

Нидерланды (7,8 млрд евро);

Турция (6,7 млрд евро);

Польша (4,4 млрд евро);

Франция (4,3 млрд евро);

Индия (3,4 млрд евро).

Основным источником дохода для россии является сырая нефть, на нее приходится около 46 миллиардов евро. Даже несмотря на сокращение поставок из-за санкций, кремль продолжил получать прибыль из-за глобального роста сырьевых котировок. В CREA отмечают, что экспортные цены в россии поднялись примерно на 60% в сравнении с прошлым годом.

Как сообщалось ранее, в ЕС уже начали работу над седьмым пакетом санкций, которым могут ввести ограничения на поставки газа из россии.

Стоит отметить, что шестой пакет санкций был согласован 3 июня. Он предусматривает введение частичного нефтяного эмбарго, а под ограничения также попали ряд компаний и приближенных к российскому руководству лиц.