росія продовжує отримувати величезний прибуток за продажі нафти: хто купує найбільше

росія продовжує отримувати величезний прибуток попри санкції

За перші 100 днів повномасштабного вторгнення в Україну росія отримала прибуток у розмірі 93 мільярди євро (98 мільярдів доларів) за експорт енергоносіїв.

Як повідомляє Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), найбільшим імпортером викопного палива з росії є Китай, проте сумарно 61% всіх поставок припадали на країни Євросоюзу.

Зазначається, що ці цифри включають газ, нафту і нафтопродукти, а також вугілля.

Усього в ЄС з початку вторгнення було доставлено енергоносіїв на суму 57 мільярдів євро, а найбільшими імпортерами по окремих країнах є:

Китай (12,6 млрд євро);

Німеччина (12,1 млрд євро);

Італія (7,8 млрд євро);

Нідерланди (7,8 млрд євро);

Туреччина (6,7 млрд євро);

Польща (4,4 млрд євро);

Франція (4,3 млрд євро);

Індія (3,4 млрд євро).

Основним джерелом доходу для росії є сира нафта, на неї припадає близько 46 мільярдів євро. Навіть попри скорочення поставок через санкції, кремль продовжив отримувати прибуток через глобальне зростання сировинних котирувань. У CREA зазначають, що експортні ціни в росії піднялися приблизно на 60% у порівнянні з минулим роком.

Як повідомлялося раніше, в ЄС уже розпочали роботу над сьомим пакетом санкцій, яким можуть запровадити обмеження на постачання газу з росії.

Варто зазначити, що шостий пакет санкцій було погоджено 3 червня. Він передбачає запровадження часткового нафтового ембарго, а під обмеження також потрапили ряд компаній та наближених до російського керівництва осіб.