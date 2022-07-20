Китай сделал резкие заявления в адрес США из-за Украины

В Китае раскритиковали США из-за Украины и Тайваня

Китай призвал к немедленному прекращению огня между россией и Украиной, а также возобновлению переговоров между Вашингтоном и москвой.

Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган во время выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, передают его слова российские СМИ.

По его словам, Пекин призывает к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров между всеми заинтересованными сторонами.

"В них должны участвовать все заинтересованные стороны, в том числе, они должны быть между россией и США и их союзниками", — сказал он.

Кроме того Цинь Ган коснулся темы Тайваня, и сообщил, что Китай приложит все усилия для мирного возвращения острова, поскольку это лучше всего соответствует "интересам сторон".

Тем временем официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге заявил, что США должны признать "ошибочность" своего подхода к урегулированию ситуации в Украине и создать предпосылки к мирным переговорам.

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Как сообщалось ранее, в западных СМИ в начале июня появилась информация о том, что руководство Китая ищет способы помочь россии в экономическом плане и технологиями, при этом стараясь не подвергать себя рискам попасть под западные санкции.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что КНР находится в стороне от конфликта и это частично устраивает нашу страну.