Одеса під прицілом: військовий експерт пояснив, звідки росіяни б’ють по місту і що може захистити

Росіяни використовують для своїх атак і кораблі, і авіацію

Окупанти останнім часом зачастили з ракетними атаками територією Одещини. І хоча влада вважає, що це лише чергова спроба залякати мирне населення, прикрити область і головну "перлину" узбережжя, саму Одесу, поки можуть лише засоби протиповітряної оборони. За словами військового експерта Олега Жданова, це продовжиться до отримання Україною сучасних протиракетних комплексів.

Таку думку фахівець висловив під час інтерв’ю із журналістською "1+1" Наталією Мосейчук у її програмі "Право на владу". Жданов вважає, що поки повноцінно перекрити доступ російським ракетам до одеської інфраструктури ЗСУ не здатні.

Основних напрямів, з яких атакують Одесу, два — це Каспійське море та узбережжя Кримського півострова. Снаряди випускає як військова авіація, так і кораблі, пояснює експерт. Найчастіше йдеться про ракети "Онікс".

"Це П-800, які використовуються протикорабельними комплексами "Бастіон", — каже Олег Жданов. — Вони знаходяться у північно-західній частині півострова Крим, і звідти дістаються до Одеси".

На жаль, поки що українська армія не здатна повністю перекрити доступ російським військам у плані ракетних атак по регіону. Головне, що може вберегти як Одещину, так і Миколаївщину (котра теж регулярно страждає від ворожих обстрілів) — це сучасні протиракетні системи.

При цьому Жданов наголошує, що нинішня ситуація на фронті та регулярне постачання західної зброї все одно змінили ситуація на південному фронті. Насамперед — ослаблений Чорноморський флот, який у цій ситуації є справжнім "лакмусовим папірцем".

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"Коли тільки почалися переговори щодо передачі нам "Гарпунів", ескадра відійшла на 300 км. Як тільки ми розпочали переговори про ракети ATACMS, більша частина флоту пішла на Новоросійськ. Тому що ми дістаємо", — заявив військовий експерт.

Таким чином, частина тиску на Одеську та Миколаївську область була автоматично "знята".

Сьогодні в акваторії Чорного моря знаходиться всього три одиниці Чорноморського флоту рф. Лише два є ракетними носіями. Така ситуація пов’язана ще і з початком шторма на морі, який заважає нормальному переміщенню кораблів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни напередодні вдарили по Одесі після того, як втратили на Херсонщині один із винищувачів завдяки прицільній роботі українських військових. Цілком ймовірно, що одеський регіон є для них мішенню для помсти.