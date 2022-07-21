Шторм заважає росіянам у Чорному морі, а українська авіація – на суші: подробиці

Вогнева підтримка української армії з повітря посилилась у рази

У Чорному морі продовжує вирувати шторм, який заважає планам російських окупантів створювати додаткові ракетні загрози території нашої країни. Тим часом українські захисники використовують таке відносне "затишшя" за призначенням — працюють за допомогою авіації зі скупченням ворожих сил та техніки. Лише за останню добу на південному фронті було здійснено десять таких атак.

Про це прозвітували у свіжому зведенні представники оперативного командування "Південь". Як кажуть військовослужбовці, ситуація в регіоні залишається трохи напруженою, проте ЗСУ роблять все для стримування ворога та завдання йому максимальної шкоди.

На морі ситуація є практично незмінною. Бурхливий шторм продовжує підкидати до берегів ворожі міни, що ще раз підтверджує необхідність утриматися від плавання у Чорному морі. Але є й хороші новини — російських військових кораблів зараз в акваторії знаходиться лише три — два ракетні носії та один великий десантний.

Тим часом на суші продовжується серйозне протистояння авіації. Поки ворог намагається здійснювати нальоти за участю кількох бойових гелікоптерів, наші захисники відпрацьовують за російськими позиціями на повну силу. Лише 20 липня вони здійснили 10 повноцінних авіаатак на південному напрямку, з яких три гелікоптерами, сім — з використанням штурмовиків та бомбардувальників.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки ЗСУ можуть захлопнути Херсонський котел Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін прокоментував удари ЗСУ по стратегічному об’єкту на Херсонщині

Як повідомляють у ОК "Південь", ворожі опорні пункти були пошкоджені щонайменше п’ять разів, ще тричі нашим хлопцям вдалося потрапити до скупчення техніки та живої сили ворога на Херсонщині. Також по одному складу боєприпасів авіація знищила на тимчасово окупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей.

Загалом за добу українські військовослужбовці на південному напрямку виконали близько 200 вогневих завдань, внаслідок чого армія рф не дорахувалася щонайменше 111 солдатів і офіцерів, більше десятка броньовиків та інших автомобілів, двох артилерійсько-мінометних установок "Нона-С", безпілотника "Елерон", гаубиці "Мста-Б". Також нашим хлопцям підтвердили успішну ліквідацію командного пункту російських загарбників та шести складів з боєприпасами на території Херсонської області. Так тримати!

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Операція зі звільнення Херсона носитиме хірургічний характер — скальпель уже є Український журналіст Денис Попович пояснив логіку ударів ЗСУ на південному напрямку

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч проти 21 липня в окупованому Херсоні лунали потужні вибухи. Також голосно було і в області.

Вдень же ЗСУ підтвердили двічі успішне влучання по стратегічному Антонівському мосту, біля якого знаходяться розташування російських солдатів у Херсоні.