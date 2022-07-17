Загроза ударів залишається, але: шторм у Чорному морі зіпсував плани російським морякам

На південному напрямку фронту, як і раніше, неспокійно

Південь України, частина якого зараз перебуває у тимчасовій окупації, постійно зазнає наслідків обстрілів артилерії та ракетних ударів російських окупантів. Деякі снаряди прилітають безпосередньо з акваторії Чорного моря, проте найближчим часом противнику доведеться трохи стримати свій запал на цьому напрямку. Все — через бурхливий шторм.

Згідно з новим зведенням оперативного командування "Південь", у Чорному морі зараз залишилося три російські військові судна. Лише двох із них мають запас крилатих ракет.

Варто зазначити, що ці одиниці Чорноморського флоту є надводними об’єктами, а чи не підводними човнами. Загалом на їхньому борту перебуває близько 16 "Калібрів".

Ще один корабель є десантним і чекає на шторм посеред моря. Інший, який складав йому "пару", тимчасово відправили до портів окупованого Криму перечекати негоду.

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Попри зменшення кількості кораблів, загроза ракетних ударів по Україні все одно залишається. Військові зазначають, що вони можуть наноситися як із моря, так і з неба. Також часто снаряди летять із тимчасово окупованої території.

Також наголосимо, що на південному фронті противник в основному продовжує тримати оборону, використовуючи обстріл як спробу довести свою вогневу перевагу. При цьому реальних бойових успіхів, незважаючи на вихваляння, він не має. Наші ж захисники продовжують поступово просуватися вглиб окупованих територій Миколаївщини та Херсонщини, знищуючи загарбників та їхню техніку, у тому числі склади з боєприпасами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні пережила Одеса, де після прильоту вибухнула серйозна пожежа площею 1000 квадратних метрів.