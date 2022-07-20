Росіяни втратили винищувач і вдарили вночі по Одесі: подробиці

Окупаційна армія не дає спокою південь країни

Ніч із 19 на 20 липня на Одещині пройшла не зовсім спокійно. Часом сон мирних жителів переривали звуки повітряних тривог, а в одному з районів спокій ночі порушив вибух ракети. На щастя, пролунав він у складському приміщенні, а не у житловому будинку.

Про цеповідомили у пресцентрі оперативного командування "Південь" вранці 20 липня. Як повідомляють військовослужбовці, інцидент відбувся без людських втрат.

Склад, який знищила чергова крилата ракета супротивника, було закинутим, саме це вберегло регіон від збільшення кількості постраждалих від рук росіян українців. Відомо, що через попадання снаряда спалахнуло саме приміщення і старе сміття, що знаходиться поруч, проте зусиллями рятувальників все вдалося швидко ліквідувати.

Варто зазначити, що росіяни не шкодують власну авіацію. Одеську область вночі вони атакували з повітря, випускаючи ракети з винищувача Су-35. При цьому раніше вдень таке саме авіасудно назавжди "приземлили" наші зенітники на території тимчасово окупованої Херсонщини.

Такий вигляд має ворожий Су-35.

Спочатку росіяни випустили по наших літаках одразу три крилаті ракети, сподіваючись нашкодити, але поплатилися за своє небажання прораховувати ходи наперед. На жаль, пілот ворожого винищувача встиг катапультуватись. Однак ще один літак можна легко викреслити зі списку забезпечення армії противника.

Окрім літака за попередню добу наші захисники змогли знищити на півдні ще дві гаубиці — "Мста-Б" та "Гвоздика", безпілотник, РСЗВ "Град", три автомобілі, а також один із польових складів окупантів.

Нагадаємо, напередодні в окупованому Херсоні пролунало кілька гучних вибухів. Частина була зафіксована поруч зі стратегічно важливим Антонівським мостом.

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