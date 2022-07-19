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"Не розуміють, з ким зв'язалися": Єрмак жорстко відреагував на ракетний обстріл Одещини

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Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Дії росіян голова ОП назвав "панічним злом"
Дії росіян голова ОП назвав "панічним злом"

На думку голови ОП, росіяни намагаються залякати тих, кого самі бояться

Нічний ракетний обстріл Одеської області, внаслідок якого є постраждалі та руйнування, був черговою спробою росії залякати українців. Але ці намагання марні – таку впевненість висловив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він жорстко прокоментував атаку у своєму телеграм-каналі. "Бажання росії зламати українське суспільство терором таке ж помилкове, як і думка про "Київ за три дні", – написав Єрмак.

Голова ОП відзначив, що окупанти не розуміють, з ким мають справу. Адже в Україні живуть безстрашні та сильні люди, яких росія боїться сама. А це значить, що дії країни-терориста приречені на повний провал. "росіяни бояться сили нашого народу та армії на полі бою. І цей страх живить панічне зло", – вважає голова ОП.

Єрмак пообіцяв, що Україна не зламається навіть під такими жорстокими атаками, і здаватись не буде. Він також підтвердив головну мету держави – повернути усі захоплені землі, вигнати з них російських окупантів, а всіх, хто коїв злочини, покарати відповідним чином. "За все доведеться відповідати", – пообіцяв Єрмак.

Як повідомляв "Телеграф", вночі 19 липня росіяни випустили по Одеській області сім ракет "Калібр". Одну з них ППО збила над Одесою, решта впали на території регіону. Ведуться рятувальні роботи. Ця атака стала другою за добу. Вдень 18 липня дві ракети поцілили в об’єкти військової інфраструктури. Але тоді обійшлось без постраждалих.

Теги:
#Ракетний удар #Калібр #Андрій Єрмак #Одеська область