"Не розуміють, з ким зв'язалися": Єрмак жорстко відреагував на ракетний обстріл Одещини

На думку голови ОП, росіяни намагаються залякати тих, кого самі бояться

Нічний ракетний обстріл Одеської області, внаслідок якого є постраждалі та руйнування, був черговою спробою росії залякати українців. Але ці намагання марні – таку впевненість висловив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він жорстко прокоментував атаку у своєму телеграм-каналі. "Бажання росії зламати українське суспільство терором таке ж помилкове, як і думка про "Київ за три дні", – написав Єрмак.

Голова ОП відзначив, що окупанти не розуміють, з ким мають справу. Адже в Україні живуть безстрашні та сильні люди, яких росія боїться сама. А це значить, що дії країни-терориста приречені на повний провал. "росіяни бояться сили нашого народу та армії на полі бою. І цей страх живить панічне зло", – вважає голова ОП.

Єрмак пообіцяв, що Україна не зламається навіть під такими жорстокими атаками, і здаватись не буде. Він також підтвердив головну мету держави – повернути усі захоплені землі, вигнати з них російських окупантів, а всіх, хто коїв злочини, покарати відповідним чином. "За все доведеться відповідати", – пообіцяв Єрмак.

Як повідомляв "Телеграф", вночі 19 липня росіяни випустили по Одеській області сім ракет "Калібр". Одну з них ППО збила над Одесою, решта впали на території регіону. Ведуться рятувальні роботи. Ця атака стала другою за добу. Вдень 18 липня дві ракети поцілили в об’єкти військової інфраструктури. Але тоді обійшлось без постраждалих.