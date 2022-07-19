"Не понимают, с кем связались": Ермак жестко отреагировал на ракетный обстрел Одесщины

По мнению главы ОП, россияне пытаются запугать тех, кого сами боятся

Ночной ракетный обстрел Одесской области, в результате которого есть пострадавшие и разрушения, был очередной попыткой россии запугать украинцев. Но эти попытки тщетны – такую уверенность выразил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он жестко прокомментировал атаку в своем телеграм-канале. "Желание россии сломать украинское общество террором так же ошибочно, как и мнение о "Киеве за три дня"", — написал Ермак.

Глава ОП отметил, что оккупанты не понимают, с кем имеют дело. Ведь в Украине живут бесстрашные и сильные люди, которых россия боится сама. А это значит, что действия страны-террориста обречены на полный провал. "россияне боятся силы нашего народа и армии на поле боя. И этот страх питает паническое зло", – считает глава ОП.

Ермак пообещал, что Украина не сломается даже под такими жестокими атаками, и сдаваться не будет. Он также подтвердил главную цель государства – вернуть все захваченные земли, выгнать с них российских оккупантов, а всех, кто совершал преступления, наказать соответствующим образом. "За все придется отвечать", – пообещал Ермак.

Как сообщал Телеграф, ночью 19 июля россияне выпустили по Одесской области семь ракет "Калибр". Одну из них ПВО сбила над Одессой, остальные упали на территории региона. Ведутся спасательные работы. Эта атака стала второй в сутки. Днем 18 июля две ракеты попали в объекты военной инфраструктуры. Но тогда обошлось без пострадавших.