Оккупанты нанесли удар по Одесской области: пострадали жилые дома

Россияне продолжают обстреливать мирное население

Оккупанты в ночь на 19 июля выпустили с территории Черного моря пять ракет по Одесской области.

Как сообщают местные телеграм-каналы, одну из ракет удалось перехватить над областным центром, еще четыре упали на территории области. Есть информация, что вследствие обстрела разрушены жилые дома и гражданские объекты, также сообщается о пострадавших.

Информацию об обстрелах также подтвердил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Одесчина. Ракетная атака. Страна-террорист "традиционно" сражается с мирным населением. Продолжается спасательная операция", — написал он и пообещал предоставить другие детали позже.

Ракетный удар по области был нанесен около полуночи, по данным очевидцев, часть ракет упала в частном секторе из-за чего в округе у жителей повыбивало окна.

Как сообщалось ранее, для Одесской области это второй ракетный удар за день. Первый был нанесен днем 18 июля, тогда три самолета Су-34 запустили по области четыре ракеты, две из которых попали по объектам военной инфраструктуры, к счастью обошлось без пострадавших.