Окупанти завдали удару на Одещині: постраждали житлові будинки

Росіяни продовжують обстрілювати мирне населення

Окупанти в ніч проти 19 липня випустили з території Чорного моря п’ять ракет на Одещині.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, одну із ракет вдалося перехопити над обласним центром, ще чотири впали на території області. Є інформація, що внаслідок обстрілу зруйновано житлові будинки та цивільні об’єкти, також повідомляється про постраждалих.

Інформацію про обстріл також підтвердив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Одещина. Ракетна атака. Країна-терорист "традиційно" бореться з мирним населенням. Триває рятувальна операція", — написав він і пообіцяв надати інші деталі пізніше.

Ракетного удару по області було завдано близько півночі, за даними очевидців, частина ракет впала в приватному секторі, через що в окрузі у мешканців повибивало вікна.

Як повідомлялося раніше, для Одеської області це другий ракетний удар за день. Перший був завданий днем 18 липня, тоді три літаки Су-34 запустили по області чотири ракети, дві з яких потрапили по об’єктах військової інфраструктури, на щастя обійшлося без потерпілих.