Чи спробує Україна вивезти зерно після обстрілу порту: у Кабміні відповіли

Україна відновить експорт зерна, попри ракетну атаку рф по порту в Одесі

Українське зерно необхідно вивозити, попри ракетний удар росії по порту в Одесі 23 липня.

Такою думкою поділився заступник міністра інфраструктури України Олександра Кубракова Мустафа Найєм на своєму телеграм-каналі. Політик зазначив, що в цьому зацікавлені всі — фермери та трейдери, а також уся українська економіка, яка перебуває на межі колапсу.

"Війну і бл…во ніхто не скасовував. Не скасували й Стамбульські домовленості. Так, вони виродки. Так, їм не можна вірити. Але це ніяк не впливає на те, що нам треба вивезти зерно з портів. Це потрібно нам усім — вам, мені, фермерам, трейдерам, взагалі — всій економіці, яка на межі колапсу і яка, крім соціальної сфери, повинна продовжувати зміцнювати ЗСУ", — написав Найєм.

Заступник міністра зазначив, що Україна відновить експорт зерна.

"Тому, звичайно ж, ми вимагатимемо виконання умов договору від партнерів — Туреччини та ООН. Але незалежно ні від чого. З війною чи без. За підтримки партнерів чи без. З договором чи без. Ми робитимемо все можливе, щоб вивезти наш урожай", — заявив Найєм.

Водночас Сергій Іващенко, виконавчий директор Української зернової асоціації (УЗА), заявив, що ракетний обстріл росіянами порту Одеси поставив під сумнів виконання угоди щодо вивезення українського зерна. Він вимагає реальних кроків з боку ООН, яка є одним з гарантів безпеки.

Зазначимо, російські ракети не поцілили у сховище зерна в Одеському порту. Про це заявила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк. Удари припали по насосній станції, де виникла невелика пожежа.

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Нагадаємо, у п’ятницю в Стамбулі Україна уклала угоду з ООН та Туреччиною щодо експорту зерна Чорним морем через три порти, включаючи одеський. Росія уклала аналогічну угоду з Анкарою та ООН. Крім того, рф також домовилася з ООН щодо експорту своїх с/г товарів та добрив. Для цього раніше Європа та США пом’якшили санкції проти росії.

Вже наступного дня, у суботу, росіяни віроломно накрили ракетами Одеський порт. У МЗС України вважають, що удар по порту став плювком володимира путіна в обличчя генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану.