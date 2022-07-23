Орбан зробив нову абсурдну заяву щодо санкцій проти росії

Угорський представник переконаний, що шанс врегулювати конфлікт із росією ЄС проґавила 8 років тому

Європейський Союз зайняв неправильну позицію у війні росії проти України, адже санкції є неефективними і стратегія ЄС щодо покарання країни агресора повинна змінитися.

Як пише угорське видання Telex, відповідну інформацію оприлюднив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. За його словами, Євросоюз обрав неправильну позицію, підтримавши Україну та вставши між Києвом та москвою, мовляв, потрібно розробити новий план, аби сторони повернулися до переговорного процесу.

"Не варто плекати ілюзій, що ми впливаємо своїми порадами, але в кожній суперечці це моральне питання: потрібно спробувати розповісти і спробувати переконати західників розробити нову стратегію", — пояснив він.

Також угорський представник додав, що Європа проґавила можливість мирного врегулювання конфлікту росії з Україною ще у 2014 році. На його думку, російська сторона тепер не хоче сідати за переговорний стіл, натомість чекає цього від Сполучних Штатів.

"росія хоче гарантій безпеки, тому мир буде тільки в тому випадку, якщо будуть російсько-американські переговори", — підсумував Орбан.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Угорщина абсурдно виправдалася через відмову постачати зброю Україні. Зокрема, міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що відповідне рішення було прийняте для того, аби не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.