Арестович розповів про обстановку з "котлом" у Високопіллі (відео)

Ситуація у Високопіллі динамічно розвивається

У суботу, 23 липня, на 150-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну у Зеленського розповіли про ситуацію з "російським котлом" у Високопіллі на Херсонщині.

Відповідну заяву зробив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на YouTube-каналі Фейгін Live. Чиновник зазначив, що для того, щоб захлопнути "котел", ЗСУ потрібні додаткові резерви, а зараз українські сили там "неловко".

"На Херсонщині окупанти хочуть не допустити другого "котла" в районі Давидова Брода. Щодо "другого Іловайська" у Високопіллі (перший "котел" — Ред.) — там не зовсім ситуація Іловайська, адже практично немає розриву між виступом, де сидить російське угруповання, та іншими російськими силами. Крім того, наші там не зовсім вдало діють, відчувають нестачу сил. Для того, щоб це стало тактичним оточенням потрібно ще поборотися, не все там сприятливо для наших сил. Якщо ми туди не перекинемо резерви, то перспективні можливості можуть бути втрачені. Ніякого оточення там не гарантовано, ще доведеться поборотися. І я не цілком упевнений, дивлячись на дії командування на місці, що в них щось вийде. Вони, м’яко кажучи, діють неловко", — заявив Арестович.

Висопілля на карті України

Нагадаємо, про "перший російський котел" на війні у Високопіллі Арестович розповів сам днем раніше. 22 липня він назвав ситуацію для росіян "другим Іловайськом". Військовий експерт Костянтин Машовець пояснив, чому ситуацію у Високопіллі не можна назвати оточенням. Блогер Сергій Григорович вважає, що не можна було надавати розголосу інформації про "котел".