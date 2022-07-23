Можливий котел для росіян під Високопіллям: у мережі задумалися про долю окупантів

У мережі обговорюють чутки про те, що ЗСУ влаштували котел росіянам у Високопілля

Можливий "котел", який ЗСУ нібито влаштували російським окупантам у Високопілля на Херсонщині, викликав бурхливе обговорення у мережі. Хоча офіційного підтвердження інформації про це поки не надходило, але натяки радника голови ОПУ Олексія Арестовича змусили користувачів поміркувати про те, що українські захисники могли б зробити з тією тисячею росіян, які могли опинитися в оточенні.

Так блогер Сергій Стебліненко у своєму Фейсбуку зазначив, що якщо інформація підтвердиться, то це буде перший "котел" для росіян з початку вторгнення в Україну.

"Ситуація повторює події серпня 2014 року під Іловайськом. Може, є сенс повторити ту підлість, яку зробили тоді рашисти — домовитися про вихід військ противника з оточення, а потім тупо розстріляти його з гаубиць? Нагадаю, за даними ВВС — 420 українських бійців було вбито, 13 потрапило в полон і 40 пропало безвісти", — написав він.

Втім, він додав, що набагато доцільніше було б змусити їх здатися, а потім обміняти окупантів на захисників "Азовсталі". Ще одним варіантом, який запропонував Стебліненко, могло бути відправлення захоплених росіян на трибунал до Гааги.

Блогер Сергій Григорович своєю чергою вважає, що інформацію про це у ЗМІ зливати не варто.

"ЗМІ та експерти смакують це заради того, щоб показати, що життя росіян для путіна нічого не варті. А з погляду військової доцільності, потрібно було дати 3 години на рішення командирів їхніх підрозділів, а потім ще 2 години на можливий вихід неорганізованих груп". І закрити це питання зовсім без розголосу, без перетворення його на інформаційну піну у ЗМІ. Це для мінімізації подальших ескалаційних ракетних ударів", — написав він.

Як повідомлялося, Арестович також повідомляв, що проблеми у окупантів на Херсонщині є не лише в районі Високопілля, а й на інших ділянках фронту.